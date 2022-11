Segundo dia do Festival Itália Mia continua com programação diversificada

O segundo dia do Festival Itália Mia atraiu um público interessado em conhecer mais sobre a cultura italiana por meio da gastronomia, músicas e filmes que estão disponíveis na Estação das Docas, até esta quinta-feira (24). O festival é gratuito e promovido pelo Grupo Liberal.

A média de visitantes por dia é entre 350 a 400 pessoas que passam pelo local, onde podem desfrutar de várias opções de entretenimento e cultura. Patrícia Lopes, coordenadora do evento, explica que o público vem sendo receptivo com a experiência de ter um pouco da Itália no Pará.

"O festival proporciona várias programações, tem a praça gastronômica com dez estandes, entre eles, cafés, restaurantes, sorveteria, adegas, pizzarias. O público pode vir com a família e desfrutar de toda essa gastronomia italiana", explica Patrícia Lopes.

Nos jantares, o festival promove música ao vivo com o trio Pardal e Alba Maria, com um repertório cheio de clássicos da música italiana, além da apresentação do ballet da Ana Unger. Quem quiser aproveitar para acompanhar a programação de cinema, estão disponíveis no Teatro Maria Sylvia Nunes, que é uma parceria com o Sesc Ver-o-Peso.

Mesmo depois que encerrar o festival, as sessões vão continuar no Sesc Ver-o-Peso até o próximo domingo (27).

A engenheira sanitarista Luciana Souza, que tem descendência italiana, foi apreciar o festival, na tarde desta quarta-feira (23) e disse que ficou satisfeita com toda a ambientação do evento. "Eu achei maravilhoso, pois é muito bom ter contato com a cultura de outro país. Eu sempre me sinto muito atraída com tudo que envolve a Itália, pois meu bisavô era italiano", explica a visitante.

Rogério Leandro, que é gerente da pizzaria “Di Mare”, disse que participar do festival está sendo uma grande surpresa, pois foi uma forma de divulgar o trabalho da pizzaria que está um pouco mais de um ano no mercado e atua com pizza napolitana, que é a pizza raiz da Itália.

“Está sendo uma ótima oportunidade de mostrar o nosso serviço e a culinária raiz italiana. No dia da abertura, em poucas horas a nossa mercadoria acabou toda. Está sendo muito bom estrear nesse festival”, destaca o gerente.

O Festival Itália Mia fez homenagem a Romulo Maiorana. O evento é uma realização do Grupo Liberal. Tem o patrocínio de Prefeitura de Belém, Mirella, BeiT, Embaixada da Itália no Brasil e Italian Trade Agency com apoio institucional do Governo do Pará.