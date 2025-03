Sarau do 'Projeto Arca' reúne artistas em Belém para uma celebração da arte e cultura

Os apaixonados por poesia, música e artes plásticas já têm programação garantida para o próximo domingo (30/03)! A partir das 12h, a Peixaria Anzol, localizada na Rodovia Mário Covas, 257, no bairro do Coqueiro, em Belém, recebe a sexta edição do Sarau do Projeto Arca (Arte e Cultura Amazônica). O evento, que se consolidou como um espaço de valorização da arte e da cultura local, prestará homenagem ao escritor Daniel Leite, autor de 18 livros e vencedor do Prêmio Carlos Drummond de Andrade do SESC-DF em 2007.

Criado pelo músico, cantor e compositor Ocimar Manito, a iniciativa, que existe há mais de seis anos, busca reunir diferentes expressões artísticas, promovendo um espaço para que músicos, poetas, artesãos, contadores de histórias e cordelistas possam compartilhar suas obras.

Além de proporcionar visibilidade ao trabalho de músicos e escritores, o projeto também visa gerar renda para os artistas por meio de apresentações em espaços culturais como teatros, bares e praças.

Em entrevista ao Grupo Liberal, ele destaca a importância da continuidade do evento e do impacto que gera na comunidade. "O Sarau acontece sempre no último domingo de cada mês e, a cada edição, ganha mais efervescência, com artistas que dizem sim ao convite e trazem suas performances com vibração”, afirma.

A programação deste mês de março contará com a presença de diversos artistas, entre eles Antonio Juraci Siqueira, Max Reis, Rose Rosário, Renato Gusmão, Virgílio Viga, Lia Apollaro, Paulo Melo, Mário de Almeida, Donato Sarmento, Barbosa Neto, Karla Pessoa, Renato Lu, Márcio Montoril, Mário Mouzinho, Fabrício dos Anjos, Ana Meireles, Silvio Guedes e Raimundo Ramos. Já a abertura do Sarau será conduzida por Ocimar e Rose Rosário, que estão juntos no projeto desde sua primeira edição no local, realizada no ano passado.

Para o fundador do projeto, a interação entre o público e os artistas é um dos diferenciais do Sarau. “Montamos nosso mini estande para que o público possa ficar em contato direto com os autores, conhecer a história de suas obras, interagir e celebrar junto com os artistas”, conta.

Ocimar destaca que a edição deste mês será especial por homenagear Daniel Leite, um escritor que é ‘um verdadeiro construtor de sonhos que semeia esperança onde quer que passe’.

Daniel Leite (Fernando Sette/ Arquivo O Liberal) Daniel Leite (Fernando Sette/ Arquivo O Liberal)

“Ele é um grande escritor brasileiro que temos o privilégio de ser um amazônida. Autor de contos, romances, poesias e literatura infanto-juvenil. Um escritor premiado e autor de vários livros”, acrescentou, falando sobre a sua escolha.

A curadoria do evento busca também incluir tanto artistas consagrados quanto novos talentos. "Procuramos convidar artistas que ainda não participaram do sarau, assim como aqueles que já possuem uma longa trajetória na noite. Também damos espaço para novos talentos que vêm se destacando," explica Ocimar.

Segundo o fundador, o crescimento do projeto tem sido notável, não apenas no Sarau, mas também nas apresentações que o próprio realiza em outros espaços da cidade. Ocimar destaca o desafio de manter a iniciativa sem apoio financeiro fixo, mas reforça a importância da união entre os artistas para manter o movimento vivo. "O que fazemos é por amor à arte. Com a força de todos, seguimos como resistência”, disse.

SERVIÇO:

VI Sarau do Projeto Arca

Data: domingo, 30 de março;

Horário: a partir das 12h;

Local: Peixaria Anzol, localizada na Rodovia Mário Covas, 257, no bairo Coqueiro, em Belém.