Sarau no Foyer do Theatro da Paz celebra a interação entre poesia e música em Belém

Toda a intensidade do encontro da poesia com a música poderá ser sentida por quem comparecer nesta sexta-feira (28), às 19h, no Foyer do Theatro da Paz, e conferir a programação do Sarau Líteromusical nessa centenária casa de espetáculos. Na última noite do mês em que o Theatro completa 147 anos de história, o sarau reunirá versos e melodias interpretados por artistas da cultura paraense. Na trilha sonora, atuarão a cantora Gabriella Florenzano, o pianista Robenare Marques e o violonista Salomão Habib. A poesia será representada pelos escritores e professores João de Jesus Paes Loureiro e Daniel da Rocha Leite.

O escritor e diretor do Theatro da Paz, Edyr Proença, celebra a realização do sarau e destaca que esse evento reafirma o compromisso do espaço com a difusão cultural. “O Theatro da Paz é um difusor da cultura. Todos os seus espaços são utilizados para melhor servir ao público e aos artistas paraenses. O Sarau Literomusical já está em seu segundo ano, homenageando escritores locais e recebendo poetas e músicos de todas as idades para divulgar seus trabalhos". A entrada a esse evento é gratuita, com acesso liberado até o limite de 50 pessoas.

Partilha

O escritor e professor Daniel da Rocha Leita ressalta que o sarau deverá funcionar como uma noite de grande partilha, de um grande entrelace de algumas artes que alcançam as pessoas por sua humanidade. “Será uma noite de fraternidade, de afetos pela arte, de partilha, de muita arte, uma noite bem interessante”, destaca.

Daniel observa que ouvir um poema sendo lido ao vivo é sempre muito interessante, é bem distinto do poema que é lido de forma impressa. “No caso, o poema que é dito, oralizado, o poema a serviço da voz. Quem enuncia o poema, quem está ali a serviço da palavra oral, consegue com a sua leitura instalar algum silêncio”.

“A palavra, a poesia quando recitada, dita, partilhada é um campo ideal onde nós sentimos entre a voz e os intervalos da voz a presença de um silêncio que também diz o poema. Dentro da poesia, o silêncio é um corpo muito importante; dentro da poesia, o silêncio é uma voz que também diz a palavra. Então, o poema lido sempre é algo com várias camadas de linguagem, de percepção e de recepção. Um poema lido é sempre a chance também de a poesia ser compreendida como silêncio”, afirma Daniel Leite.

A poesia é música também e música é poesia, como salienta Daniel. “Onde se instala a poesia senão na música e onde a música está senão na poesia e onde o silêncio permanece entre as duas? ”, provoca o escritor.

No sarau, o violonista Salomão Habib irá tocar peças solo do seu novo repertório que ainda será lançado oficialmente. “São peças que fazem parte das Toadas Ribeirinhas, uma sequência de 12 peças originais para violão solo. Também vou acompanhar a cantora Gabriella Florenzano em algumas canções especialmente selecionadas para o evento como: ‘Feitiço de Afrodite’, de minha autoria em parceria com João de Jesus Paes Loureiro”, diz Salomão.

Ele pontua que, desde as tragédias gregas, a música, a poesia e a dança se entrelaçam. “Por falta de grafias específicas na antiguidade, somente os textos sobreviveram. A poesia e a música são artes que se completam, cada uma em sua função. Uma por vezes servindo a outra em uma alternância que depende do estilo de cada parceria”, explica o músico.

Serviço:

Sarau Literomusical

Dia 28 (sexta-feira), às 19h

No Theatro da Paz, na Praça da República, no centro de Belém

Entrada gratuita, até o limite de 50 pessoas