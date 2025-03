Belém recebe sarau aberto ao público e bate-papo sobre protagonismo feminino na poesia

A Livraria Travessia, localizada no bairro do Umarizal, em Belém, recebe nesta terça-feira (18/03), às 18h30, o evento “Mulheres são Poesias", que segue as celebrações do mês do Dia Internacional da Mulher. A iniciativa destaca a produção literária feminina e contará com a participação de duas poetisas paraenses: Adriana Camarão e Márcia Wayna Kambeba.

Idealizado pela produtora e poetisa Adriana Camarão, da ASC Produções, o projeto teve sua primeira edição em 2023, na Livraria Saraiva Belém. O evento propõe um bate-papo sobre o papel das mulheres na literatura nacional e internacional, além de abrir espaço para novos talentos no cenário poético.

A programação deste ano inclui um sarau aberto ao público, seguido de um debate sobre o mercado literário, oferecendo dicas e oportunidades para quem deseja ingressar no universo da poesia.

Adriana Camarão destaca a importância da valorização das produções locais. “Temos grandes poetisas e precisamos reconhecê-las. O evento abre espaço para novos talentos e discute formas de desenvolvê-los no mercado”, afirma.

Uma das convidadas desta edição é a escritora e poeta indígena Márcia Wayna Kambeba. Com uma trajetória marcada pela valorização da ancestralidade indígena, ela utiliza sua poesia para abordar a interculturalidade entre a aldeia e a cidade. “É uma honra contar com a participação de Márcia, que apresenta uma visão potente sobre identidade e pertencimento”, ressalta Adriana Camarão.

SERVIÇO

Evento literário “Mulheres São Poesias”

Data: terça-feira (18) de março;

Horário: às 18h30;

Local: Livraria Travessia, localizada no espaço lamparina acesa, Av. Alcindo Cacela, 1398- Umarizal;

Aberto ao público.

Informações sobre acesso ao evento: 91 98135-7458.