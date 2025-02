Poeta Cristóvam Araújo lança o livro 'Baú das Lembranças' com sarau e bate-papo no SESC Ver-o-Peso

A poesia paraense ganha mais um grande evento literário com o lançamento do livro “Baú das Lembranças”, do poeta Cristóvam Araújo, no próximo dia 18 de fevereiro, às 18h, no SESC Ver-o-Peso, em Belém. O evento contará com um sarau literário dirigido por Paulo Santana, reunindo grandes nomes do teatro e da poesia, além de um bate-papo com o autor e sessão de autógrafos.

A noite promete ser um encontro de diferentes expressões artísticas, combinando literatura, música e performance cênica. O sarau contará com a presença dos atores Zê Charone, Elias Hage, Marta Ferreira, Leonel Ferreira e Marcílio Caldas, que darão vida aos versos de Cristóvam Araújo em uma apresentação especial.

VEJA MAIS

O evento contará com a participação de artistas renomados da cena cultural paraense. Zê Charone, atriz experiente, se destaca por suas interpretações marcantes no teatro. Elias Hage, além de ator, é cantor, compositor e professor de literatura, trazendo para o sarau uma fusão de teatro e música. Marta Ferreira, atriz-pesquisadora da Companhia de Teatro Madalenas e coordenadora do Núcleo de Arte, Cultura e Educação da Prefeitura de Belém, contribuirá com sua experiência teatral. Leonel Ferreira, diretor e ator, é conhecido por seus trabalhos de grande expressividade. Marcílio Caldas, poeta e artista visual, traz sua bagagem literária e performática, enriquecendo ainda mais a apresentação.

O poeta e ensaísta, Paulo Nunes, que ocupa a cadeira 37 do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, trambém estará presente. Ele lançou recentemente o livro é "Dalcidio Jurandir, o reinventar do caroço de tucumã" (Belém, Imprensa Oficial do Pará, 2023).

UMA NOITE DE POESIA E MEMÓRIA

“Baú das Lembranças” é um convite para mergulhar nas memórias e sentimentos do autor. O livro é dividido em seis partes interligadas, abordando temas como afetos, matinas, amor, saudade e cotidiano. Os textos variam entre poemas confessionais, reflexões sobre a existência e observações poéticas sobre a vida.

O evento, gratuito e aberto ao público, promete ser um momento de celebração da poesia e da cultura paraense.

Agende-se

Data: 18 de fevereiro

Hora: 18h

Local: SESC Ver-o-Peso