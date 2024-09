Sarau Cultural será realizado sábado (28/09) com adolescentes de escolas públicas; veja programação

O projeto Tecendo Sonhos, uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento artístico e cultural de adolescentes em situação de vulnerabilidade em Belém e Ananindeua, realiza no próximo sábado, 28 de setembro de 2024, a primeira edição do Sarau Cultural Tecendo Sonhos. O evento será realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Tancredo Neves, em Ananindeua, com início às 9h.

Sob a liderança do Grupo de Teatro Palha, o Tecendo Sonhos é uma ponte entre arte e inclusão social, oferecendo oficinas de teatro, dança, música, e sustentabilidade para 200 adolescentes, assegurando o acesso às atividades culturais e artísticas, segundo os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo o diretor artístico do projeto, Paulo Santana, o sarau marca o resultado das oficinas e abre espaço para a expressão dos jovens em um evento que inclui apresentações teatrais, espetáculos de dança e música popular paraense, informa a Chama Comunicação, assessora de imprensa do projeto.

"Estamos concluindo um trabalho que atendeu 200 adolescentes, promovendo a formação artística e o enriquecimento cultural como forma de melhorar a educação. Para mim, como artista que conheceu o teatro dentro de uma escola e veio da periferia, é um momento de grande alegria, pois acredito no poder da arte como forma de auto expressão, lutando para ser absoluta, parafraseando Fernando Pessoa", ressalta Paulo Santana.

O evento também contará com a participação de convidados de diversas áreas artísticas da cidade, como fotografia, poesia, música e dança, celebrando a cultura local e o compromisso do projeto com a inclusão social. O Tecendo Sonhos, viabilizado pela Lei Rouanet, é uma realização da Fundação Nacional da Cultura, em parceria com o Olhos D’Água e a Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Artes e Cultura, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Confira a programação completa:

Programação do Sarau Cultural “Tecendo Sonhos” – 28/09

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Tancredo Neves, Ananindeua

Horário: Início às 9h

9h – Abertura Oficial com Cláudio Melo

9h30 – Apresentação de Teatro: Fragmentos de Romeu e Julieta pelos alunos da Oficina de Iniciação Teatral

9h45 – Espetáculo de Teatro e Circo: Magia! Mistério! com o Grupo Folhas de Papel

10h35 – Apresentação de Dança Contemporânea: Coreografia Um Caminhar

10h40 – Espetáculo de Dança: Reminiscências com a Ribalta Companhia de Dança

11h10 – Espetáculo de Dança Flamenca: Com Passos Ancestrais pela Cia de Dança Cassius de La Cruz

11h25 – Apresentação Musical: Oficina de Música e Sustentabilidade com instrumentos reciclados

11h30 – Performance de Rap com Pelé do Manifesto

11h50 – Show de Música Popular Paraense com Christinny Lima e Geraldo Senna

12h30 – Encerramento