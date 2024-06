São João em Belém: Fruto Sensual, 'Forrógode' e 'Estação Junina' são opções de saídas; veja a lista

Nesta semana, a última do mês de junho, as festividades continuam a todo valor em Belém, com apresentações de quadrilhas juninas, arraiás, shows musicais, rodas de carimbó e os espetáculos de Pássaros Juninos. Para quem ainda quer aproveitar para participar das festas, dançar e se deliciar com as comidas típicas, o complexo turístico Estação das Docas, localizado no bairro da Campina, está com programação gratuita para toda a família neste domingo (23/06), à margem da Baía do Guajará. A “Estação Junina”, que iniciou no último dia 20, começará a partir das 17h30 com apresentação do Cortejo Boi Veludinho. Em seguida, terá apresentações da Quadrilha Infantil Flor Junina e a Quadrilha Junina do Bengui, na orla, entre os Armazéns 1 e 2.

VEJA MAIS

De quinta-feira (27) até domingo (30), será montado um palco na orla da Estação para receber o grupo regional Frutos do Pará, Alessandro Sanfoneiro e o Trio Trilhas da Serra. O público também poderá assistir ao cortejo do Pássaro Junino Japiim e o Boi Rei do Campo, às quadrilhas Paraíso Junino, Encanto da Juventude, Fuzuê Junino, Pipoquinha na Roça e Pipocando. A depender do dia a programação poderá iniciar às 17h30 ou às 19h. Os detalhes de cada dia serão informados nas redes sociais do complexo turístico. A série de eventos é realizado pelo governo do Estado por meio da Organização Social Pará 2000, que administra o espaço.

Quadrilhas e Pássaros Juninos

Para aqueles que desejam prestigiar os desfiles das quadrilhas juninas, o "Tamo Junto e Misturado: Arraial de Belém", da Prefeitura de Belém, realizado por meio da Fundação Cultural (Fumbel), na Praça Waldemar Henrique, no centro da cidade, segue até hoje (23). Na data, o público terá a chance de conhecer as grandes campeãs do concurso junino, a partir das 17h. A entrada é gratuita.

Além dos concursos de quadrilhas e misses, o arraial conta com ainda apresentações de grupos culturais e regionais. Nos dias 27, 28, 29 e 30, a programação apresentará a “Mostra Cultural II”, com as apresentações dos Pássaros Juninos e Cordões de Bicho. As atrações vão das 8h às 20h, na Sala Multiuso Vicente Salles, no Memorial dos Povos.

Ao longo de toda programação junina, o Arraial do Pavulagem tomará conta da Cuia Acústica na Praça Waldemar Henrique também. O primeiro Arrastão ocorreu no último domingo (16) e neste (23), será o segundo, das 8h às 15h. Os próximos estão programados para os dias 30 de junho e 7 de julho, no mesmo horário.

Já a 37ª edição do “Arraial de Todos os Santos: o maior arraial da Amazônia”, da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), segue até dia 30 de junho também. No Centur, as pessoas poderão acompanhar os desfiles, shows de carimbó, toadas e os boi-bumbas até 27, iniciando sempre a partir das 18h, com entrada gratuita. Hoje (23), às 20h, haverá apresentação do grupo de carimbó As Boiunas, com entrada franca.

Neste domingo (23) também poderá ser um dia para apreciar os Pássaros Juninos, no Teatro Waldemar Henrique, no bairro da Campina, com entrada gratuita. A programação iniciará por volta das 18h, com o Colibri de Outeiro; seguindo por Pavão, às 19h; e finalizando às 20h, com Papagaio Real.

Já o Curro Velho, que realizará seu Auto Junino de 28 a 30 de junho, na Casa da Linguagem, localizado no bairro de Nazaré, sempre a partir das 18h. Também com entrada gratuita.

Festas

Quem deseja vivenciar uma festa junina temática e, ao mesmo tempo, diferenciada, já tem programação garantida com o Arraiá a Bordo, neste domingo (23), a partir das 13h, com apresentação da banda paraense Fruta Quente, junto de Larissa Moraes. O público irá passear de barco pelas principais paisagens belenenses. A saída será às 14h no Porto do Ver o Rio. Os ingressos estão sendo vendidos pela Amazônia Ticket.

O vocalista da banda, Heraldo Ramos, destacou que, seguindo o espírito junino, está preparando um repertório para o show com blocos de músicas de quadrilha, além dos sucessos do Fruta Quente, como "Babaê na Mixirica", "Fruta da Paixão", "Carnabelem". “As vésperas de são João vai ter quadrilha maluca, barraca do beijo e muita alegria”, disse o artista sobre a programação. Heraldo enfatizou a singularidade do evento, mencionando sobre a possibilidade de ver nova perspectiva da cidade do barco. “O show é mágico e a energia flui de uma maneira surreal”, complementou o cantor.

E as programações para domingo não param. O "Forrógode" será garantido a partir das 14h, no Boteco do Bilão, localizado no bairro do Telégrafo, com apresentações de Junior Veloso da Sanfona, Creuza Gomes e muito mais. Já para quem quer só curtir apenas pagode, o "Arraiá dos Pagodeiros" vai ser realizado a partir das 16h, no Stadium Boliche, no bairro da Marambaia, com apresentações de Vaguinho DB e Pagode do Robinho. Entrada gratuita até 20h.

No próximo sábado (29) vai ser realizado o "Arraiá das Meninas", no Açaí Biruta, no bairro da Cidade Velha, a partir das 19h. As atrações serão o Pagode das Meninas, I Love Pagode, Willian Cezar i Christiano. As mulheres não pagam ingresso até às 23h.