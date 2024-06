Sextou! Veja a programação cultural para o final de semana em Belém

O final de semana em Belém está recheado de diversas programações para os amantes de festas. A maioria dos eventos estão personalizados com o tema de arraial junino, o que garante um charme especial para a diversão do público presente. Confira abaixo a programação das principais festas e os locais dos eventos:

Sexta-feira (21)

Arraiá do Furioso

O Açaí Biruta lança nesta sexta-feira (21) o ‘Arraiá do Furioso’, com o comando da aparelhagem Carabao em uma grande festa. Além do Carabao, o público presente vai poder curtir o som da banda Cabra no Forró e da dupla William Cesar e Christiano.

A programação começa às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla e custam R$ 20. O Açaí Biruta fica na Rua Siqueira Mendes, bairro da Cidade Velha.

Baile do Boto

O Espaço Cultural Apoena traz na noite de sexta o tradicional ‘Baile do Boto’. A programação envolve a brincadeira de inserir homens que performarão a lenda do boto para dançar com o público presente. A festa será comandada pelo DJ me Gusta e terá como atração o show de Jorginho Gomez.

A programação começa às 20h e os ingressos custam R$ 15. O Espaço Apoena fica na Avenida Duque de Caxias, bairro do Marco.

Baile da Liv

Para quem curtir uma festa mais voltada para o funk, a opção nesta sexta-feira é o Baile da Liv, que promete levar um setlist contagiante na casa de show Barka Belém. As músicas da noite serão comandadas pelos DJs Rafz, Kim, e Kame, além da apresentação do cantor Davi Alencar.

A Barka fica localizada na Rua Gaspar Viana, bairro do Reduto.

SÁBADO (22)

Arraiálcool

No sábado (22), a noite de Belém promete ser agitada com a programação ‘Arraiálcool’, que acontece no StudioPub. A programação envolve a apresentação de cinco bandas: Charlie Brown JR Cover; Raimundos Cover; banda Bode Velho, Mangas Assassinas, com João The Rocha e System Of a Down Cover.

Além dos shows musicais, o espaço vai ofertar uma feira gastronômica, concurso de miss e barraca do beijo. O ingresso para o evento custa R$ 20 reais, se a pessoa estiver fantasiada, e R$ 30 sem fantasia. O StudioPub fica na Travessa Presidente Pernambuco, Batista Campos.

A programação da Vila Container envolve apresentações especiais para o público infantil (Foto: Reprodução Instagram Vila Container)

Noite da Maria Bonita

O espaço Vila Container tem uma programação especial neste sábado, destinada para as crianças. Trata-se da ‘Noite da Maria Bonita’, um evento que celebra o clima junino com um local personalizado, vendas de comidas típicas e brincadeiras diversas. As crianças presentes na Vila poderão se divertir com apresentações do grupo Cia dos Notáveis.

O espaço Vila Container fica na Avenida Governador Magalhães Barata, bairro de Nazaré.

Arraial do Ôvibe

O arraial do Ôvibe promete agitar bastante a noite deste sábado, a partir das 19h, com diversas atrações para os visitantes do espaço. A programação vai promover um clima de romance no local, com a tradicional barraca do beijo e o correio elegante. A música no ambiente ficará no comando de Respeite Juliete, Matz Beatz, Jeff Moraes + Ju Sinimbú e Big Band DBL.

O ingresso para curtir essa festa custa R$ 30 reais. O Ôvibe fica na Travessa Benjamin Costant, no bairro de Nazaré.

São João da Black Star

O bar e restaurante Palafita terá a sua aguardada festa junina neste sábado com o ‘São João da Black Star. A programação traz os shows de Marquinho Duran, Black Lionh, Gerson Gomes e Miriam Roots.

Os Djs Cleide Roots e Jr Pedra vão comandar o setlist do evento, levando ao público músicas juninas, muito pop rock e Reggae.

O evento terá a portaria liberada durante toda a festa. O Palafita fica na rua Siqueira Mendes bairro Cidade Velha.

Fábio Jr ‘Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos’

O cantor Fábio Jr retorna a Belém neste sábado, desta vez com o seu show ‘Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos’, um evento que resgata os principais sucessos da longa carreira do artista.

A apresentação do cantor terá uma identidade visual única, e construída através de uma linha do tempo, com blocos divididos em temas específicos. A apresentação envolverá imagens de shows, e registros biográficos sobre a carreira do artista.

O espetáculo será no Hangar, às 21h e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital.