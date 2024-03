Samara Felippo posa nua diante do espelho após sofrer etarismo

Samara Felippo utilizou suas redes sociais para compartilhar uma foto sensual, sem roupa em uma selfie no espelho de uma suíte luxuosa de um hotel em Belo Horizonte (MG).

A imagem mostra parte do corpo da atriz e suas tatuagens. A postagem publicada no story do Instagram da atriz, ocorreu como resposta a comentários etarista de um seguidor, que afirmou: "A Samara está velhinha. Tinha a impressão que ela era jovem”.

Gente! Bruno teceu esse comentário incrível sobre a minha aparência e olha que estou em uma publicação altamente relevante sobre medicamentos, mas ele fez questão, né? Mas antes conserte esse queixo protuberante, tire essa pinta escrota da boca e melhore essas olheiras escuras”, escreveu Samara Felippo.

A atriz convidou seguidores a falar da aparência dele também. "Isso porque só estou vendo a cara. Vamos falar mais sobre a aparência do Bruno, gente. Escreve aqui que reposto. Vamos ver o Brunão no próximo story?", escreveu ela.