Salomão Larêdo lança dois novos livros 'Banhos de Rio' e 'Baixo-Tocantins'

O escritor Salomão Larêdo lança no próximo dia 13 de junho os dois novos livros “Banhos de Rio” e “Baixo-Tocantins”. O lançamento ocorrerá no Palacete Chermont - o Sobrado dos Steiner, localizado na avenida Nazaré, Nº 669, esquina da travessa Quintino Bocaiúva, Largo do Redondo em Belém do Pará, das 17h às 20h, com entrada franca.

O livro “Baixo-Tocantins” impresso pela Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA/EPDJ) conta com 1.104 páginas, e o romance ficcional “Banhos de Rio” com 410 páginas teve o patrocínio do Banco da Amazônia (BASA). Salomão tem mais de 50 obras publicadas e natural na Vila do Carmo, em Cametá.

“No livro ‘Baixo-Tocantins’, procurei saber das pessoas do meu lugar, como elas vivem, convivem suas ambivalências, jeitos, caprichos etc. A gente precisa continuamente reaprender a história, a pensar, atento às coisas novas, à diversidade, às semelhanças, diferenças”, explica Salomão Larêdo.

“É uma antropologia do Baixo-Tocantins paraense e amazônica, nosso antropólogo-diversidade. Não podemos deixar nada fora do lugar. Este livro Baixo-Tocantins foi escrito ao modo etnográfico onde também fui editando e legendando assuntos e muitas imagens polissêmicas de memórias móveis. É uma etnoliteratura, antropologia literária”, conta.

Já “Banhos de Rio” é um romance que aborda a relação do povo do Baixo-Tocantins e do Marajó com a água, a apropriação do espaço público pelo privado, os banheiros nos rios, as facções, os crimes, a relação com o meio-ambiente, o embate pelo poder, a inação do estado, a revolta da ictiofauma, os peraus e as encantarias do fundo. O autor define que “Banhos de Rio” tem uma narrativa líquida, com um texto repleto de tudo que os rios amazônicos proporcionam e propiciam, cenários e cenas de crime e castigo, prazer e alegria nas alternâncias da vida.

“Penso que não há estrutura, há desestrutura. No geral meus entrechos ficcionais não são lineares, fujo até, por entender que o leitor é inteligente e topa subverter as regras e técnicas que desobedeço”, resume.

A vivência pessoal e a própria história de vida na Amazônia são fontes de inspiração para os livros. “Meu imaginário convive alegre com as vivências e aderências subjetivas que tenho com os lugares por onde passei. São muitas camadas de histórias, sentimentos, identidades, alteridades, pois o meu eu, subjetivo, ninguém pode dizer e escrever por mim e não é simples, é complexo, porque estou também envolvido no coletivo, com as pessoas, nas cidades e em toda parte com meu telefone celular, falando com as pessoas, famílias, com falsários, golpistas etc”

Título: “Baixo-Tocantins - Alguma memória - história romances na vida de sua gente”

Autor: Salomão Larêdo

Editora: Salomão Larêdo Editora

Edição: Editora Dalcídio Jurandir - IOEPA: Imprensa Oficial do Estado do Pará

Páginas: 1.104

Título: “Banhos de Rio - Irresistível atração das águas”

Autor: Salomão Larêdo

Gênero: Romance

Patrocínio: Banco da Amazônia - Governo Federal

Editora: Salomão Larêdo Editora

Páginas: 410

Ano: 2023