Escritor paraense, Lennon Santos, lança a obra 'Mentalidade empreendedora'

Ajudar pessoas a buscarem seus objetivos sem medo das dificuldades é uma das principais missões do escritor paraense, Lennon Santos, que lançou a obra “Mentalidade Empreendedora", com o intuito de edificar a vida do público consumidor. Destinado, principalmente, para quem é empreendedor e quer aumentar seus ganhos como pessoa e como profissional, a obra tem uma linguagem clara e objetiva e pode ser compreendida por todos, mesmo aqueles que ainda estão iniciando a trajetória no empreendedorismo.

Segundo o autor, o livro nasceu junto com a sua vontade de contar suas experiências, e principalmente os seus fracassos. “Eu acredito que o sucesso das pessoas, ele não vem daquilo que ela conquistou, mas de tudo o que ela superou”, explicou. O autor garante ainda que a inteligência emocional foi um dos maiores investimentos que fez na vida. “Através dos meus estudos sobre esse tema, eu pude sentir uma energia renovada, você dar sentido a tudo aquilo que você está fazendo”.

Lennon, explica, que o objetivo principal do livro é ajudar os empreendedores ou quem tem essa característica de empreender, a terem uma visão clara da sua jornada. “Sabemos de todos os desafios que os empreendedores enfrentam no Brasil, a questão da concorrência, escassez de capital, mas todo mundo é capaz de empreender. Então é um livro com muitas experiências próprias, é um guia para o empreendedorismo”, afirmou.

O autor acredita ainda que o conhecimento é uma ferramenta poderosa de transformação. “Foi assim com a humanidade ao longo dos anos. Tenho certeza que o 'Mentalidade Empreendedora' também contribuirá com o crescimento e, principalmente, com o destravamento mental de muitos empresários".

Para o autor. É importante mostrar que a vida é regida pelas nossas decisões. “Uma mente empreendedora bem treinada é capaz de enxergar oportunidades onde a maioria não vê. Não adianta ter vontade de empreender se você não sabe no que focar”, orientou, que reforçou ainda ter usado uma linguagem simples “para que as pessoas tenham cada vez mais facilidade de colocar em práticas as dicas existentes no livro”, detalhou.

Para, Lennon, a engenharia emocional abrange as três áreas da vida do ser humano. “Temos a área emocional, física e espiritual. Somos seres tripartidos e muitas pessoas não conseguem cuidar dessas áreas em conjunto. Então essa engenheira, ela ajuda a sincronizar essas áreas para que tenhamos resultados positivos e impactos surpreendentes”, concluiu o autor.

Lennon Santos é paraense, empresário e o primeiro Engenheiro Emocional do Brasil. Além das habilidades em Master Coach, inteligência emocional e hipinose, Lennon utiliza das suas próprias experiências de reconstrução de vida (luto, separação e depressão) para mostrar como dar a volta por cima em todas as áreas da vida.

