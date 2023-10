Saiba quem é o novo namorado de Gabriela Duarte que é amigo do irmão dela

Gabriela Duarte está de namorado novo. Aos 49 anos, a atriz, filha de Regina Durte, assumiu publicamente o romance com o empresário Fernando Frewka, que acaba de completar 55.

VEJA MAIS

Fernando é educador físico, empresário e atleta. Ele é sócio-proprietário de uma empresa especializada no design e construção de pistas de skate. Além disso, é articulador e fomentador do skate no Brasil. O novo amor de Gabriela Duarte é amigo do diretor João Gomez, irmão da atriz. Foi ele quem construiu uma pista de skate na casa do então casal João e Regiane Alves, em 2013, para o filho deles.

Vale lembrar que a atriz não assumia nenhum relacionamento desde o término de seu casamento com o fotógrafo Jairo Goldfuss, em janeiro de 2020. Os dois ficaram juntos por 19 anos e são pais de Manuela, de 17 anos, e Frederico, de 11.