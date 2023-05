Após divergências políticas, Gabriela Duarte surpreende ao homenagear mãe, Regina Duarte, nas redes

A atriz Gabriela Duarte surpreendeu seus seguidores com uma foto ao lado da mãe, Regina Duarte, neste domingo (14), em homenagem ao Dia das Mães. As duas tiveram divergências políticas e Gabriela não segue a mãe nas redes, mas compartilhou várias fotos ao lado da genitora para celebrar a data, com a legenda "Feliz dia das mães".

VEJA MAIS:

Nos registros, as atrizes aparecem almoçando juntas. Abraçadas, elas compartilharam o momento de carinho, com muitas risadas e taças de vinho à volta. Em um dos cliques, estão de testas coladas, pose que marcou as personagens Helena e Maria Eduarda, vividas por elas na novela Por Amor (1997). Confira a postagem:

Dezenas de comentários foram deixados na publicação. Algumas delas foram: "O amor é maior do que tudo e sempre deve prevalecer", "Máximo respeito por sua mãe" e "Feliz dia a essas duas lindas mamães".

Polêmicas

Várias vezes, postagens polêmicas de Regina Duarte foram sinalizadas como conteúdo falso. Gabriela Duarte parou de seguir a mãe após os ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. As duas discordaram sobre os atos terroristas de apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Distrito Federal.

A filha fez questão de repudiar os ocorridos em uma série de publicações. No Instagram, Gabriela reprovou a depredação no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no prédio do Supremo Tribunal Federal. "Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade", diz uma imagem compartilhada por ela. Na legenda da publicação, ela acrescentou uma hashtag: "Tristeza".

Já Regina seguiu defendendo o ex-presidente em meio aos protestos. "Se continuar desse jeito, Bolsonaro vai acabar sendo presidente dos EUA, e a gente é que perde". Em outro post, acrescentou: "Ele pode ter parecido maluco, mas sempre lutou pelas quatro linhas. A Constituição o deterá. Sempre".

Após a divergência de opinião, Gabriela já não aparecia mais como seguidora de Regina no Instagram. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, a filha já havia falado que não concorda com alguns posicionamentos da mãe. Contudo, elas sempre mantiveram boas relações.