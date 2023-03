Regina Duarte é punida pelo Instagram após publicar fake news

Regina Duarte recebeu uma punição formal do Instagram após publicar diversas fake news em seu perfil. 'Tem certeza de que deseja seguir reginaduarte?', é o que mostra o alerta aos usuários que seguirem a atriz, informando também sobre o histórico de informações falsas que foram contra as diretrizes da plataforma.

'Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade', diz o comunicado que aparece ao seguir o perfil.

A ex-ministra tem sido alvo de diversas polêmicas envolvendo fake news que foram compartilhadas por ela. Em janeiro, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Regina Duarte publicou em suas redes sociais que o presidente teria usado falsa faixa presidencial durante a cerimônia.

Instagram alerta usuários sobre informações falsas publicadas pela atriz (Reprodução / Instagram)

No caso mais recente, a atriz foi acusada de compartilhar um vídeo com falas xenofóbicas do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. Após viralizar, Regina Duarte se desculpou pelo ocorrido.

A atriz ainda não se pronunciou sobre o alerta que aparece em seu perfil do Instagram.