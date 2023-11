Saiba quem é o 'amigo' dos famosos que aplicava golpes em fãs do RBD

No último domingo (12), o Fantástico, programa exibido pela Rede Globo no canal aberto, mostrou o caso envolvendo Dorival Perez, suspeito de dar golpes em fãs da banda RBD, da novela Rebelde. Na reportagem, fãs ter desembolsado altos valores para a compra de ingressos falsos dos shows no Brasil.

VEJA MAIS

Conhecido como "Pinguim", ele oferecia lugares em camarotes, mas os espaços não tinham qualquer relação com o golpista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 23 boletins de ocorrência foram registrados por estelionato contra o homem.

Em depoimento, uma das fãs alegou ter transferido R$ 5 mil por um ingresso VIP. "Era um sonho, né? E ele transformou o nosso sonho em pesadelo".

O 'amigo' dos famosos

Dorival se apresenta em suas redes socais como empresário musical, onde apareceu em vídeos ou foi citado por diversos famosos como Wesley Safadão, Cafu, Zezé di Camargo e Tirullipa. Em respostas ao programa da Globo, eles afirmaram que nunca tiveram relações comerciais com Pinguim.

Em 2019, empresário reuniu amigos para festa de seus 35 anos no L.A.G. (Ladies and Gentlemen) Bistrô Lounge Bar, em Alphaville, na Grande São Paulo. Zezé di Camargo compareceu ao evento com Graciele Lacerda, assim como o jornalista César Filho.

O caso segue sob investigação.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloa Canali, coordenadora de Oliberal.com