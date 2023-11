Saiba quem é Dudu Barros, motivo de desabafo de Carlinhos Maia após exposição do marido

No último, domingo, 19, Carlinhos Maia causou polêmica e tem dado o que falar nas redes sociais. Dessa vez, a treta é com o influenciador Dudu Barros, stylist que revisitou o passado do rompimento do humorista com Lucas Guimarães. Tudo começou quando Barros apareceu chorando na web ao contar que o comediante cancelou o convite para ele participar da Casa da Barra, evento com 40 influenciadores em Barra de São Miguel, AL.

Segundo Carlinhos, o "desconvite" ocorreu porque o evento teria influenciadores famosos demais. Dudu não gostou nada disso e, após dizer que não iria num evento dele nem se ganhasse R$ 1 milhão do humorista, expôs Carlinhos para seus seguidores. Na postagem, Barros recebeu apoio de algumas pessoas, inclusive de Dudu Farias, apontado como pivô da separação de Carlinhos e Lucas em 2022, supostamente por apresentar garotos de programa para o comediante.

Quem é Dudu Barros?

Dudu Barros é stylist e influenciador de moda. Nasceu na Bahia e ficou famoso nas redes sociais após a "bênção" de Carlinhos Maia, que o agregou à sua turma. Aos 27 anos, ele também atua como promoter de festas. Dudu ficou famoso ainda por lutar contra a gordofobia na moda.