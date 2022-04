Carlinhos Maia leva familiares e amigos para a avenida

A Império de Casa Verde homenageou os comunicadores do Brasil, em especial, o influenciador digital e humorista Carlinhos Maia. Ela foi última escola de samba a desfilar no sambódromo do Anhembi no Carnaval 2022

A escola passou por diversos meios de comunicação ao longo da história, com direito a ala com hieróglifos egípcios e uma homenagem a Chacrinha.

Desfile Carlinhos Maia

O último carro alegórico, que levou Carlinhos, era uma homenagem aos influenciadores digitais. Ele estava vestido com um conjunto de agasalho com brilhos prateados.