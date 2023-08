Saiba quem é Dedé, campeão do 'No Limite' que amputou o pé com dois anos

A superação sempre foi sinônimo de André Macedo, mais conhecido como Dedé. Natural de Valinhos, interior de São Paulo, o paratleta bateu 14 aventureiros na Amazônia e faturou o prêmio do No Limite 2023, levando para casa R$ 500 mil. Dedé nasceu com uma má-formação e teve uma dos pés amputados aos dois anos.

Após o incentivo de um professor, com 14 anos já participava de competições em igualdade com atletas não deficientes. "No começo era muito difícil porque as próteses não eram apropriadas. Eu queria fazer o esporte, machucava, mas com o tempo isso veio melhorando", lembrou. O paratleta conquistou o sexto lugar no Campeonato Mundial de Paratriathlon em 2014 e é faixa preta de jiu-jitsu. Atualmente, com 45 anos, ele pratica o paraciclismo.

Fã de Fernando Fernandes, ele se inspira no apresentador. Quem conta é seu preparador, Marcelo Lima. “Ele tem uma admiração muito grande pelo Fernando Fernandes, pois ambos são paratletas e são bastante intensos no esporte adaptado", contou o preparador.

Para faturar o prêmio do programa, Dedé usou o pouco tempo que teve entre o anúncio de que ele havia sido escalado para o projeto e o embarque para as gravações para se preparar para o desafio.

