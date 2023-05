Sabrina Sato surge com o ex-namorado, João Vicente, em evento

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença em um evento de moda na noite da última terça-feira, 30, e surpreendeu ao posar com o ex-namorado, o ator João Vicente de Castro. Os dois apareceram abraçados na hora de posar para a foto.

Durante o evento, os dois deixaram claro que são apenas amigos e continuam se admirando mesmo após o término do relacionamento há tantos anos. Eles namoraram entre 2013 e 2015. A dupla se divertiu e conversou bastante no local. Em breve, os dois vão apresentar juntos o reality show "Let Love", do Multishow em parceria com o Globoplay.

VEJA MAIS