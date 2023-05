Após suspense, Sabrina Sato e João Vicente não estão juntos; dupla vai apresentar um novo reality

Sabrina Sato publicou uma foto ao lado de João Vicente de Castro com uma legenda cheia de suspense. Logo em seguida, os fãs começaram a celebrar um possível retorno dos dois, que viveram um relacionamento de dois anos em 2013.

Mesmo com a torcida grande da galera, não é anúncio de um retorno dos dois. Sabrina e João comandarão um novo reality do Globoplay e do Multishow, o "Let Love = Deixe Amar", que terá como tema principal os relacionamentos.

Sabrina se mostrou empolgada e ansiosa para o início do novo programa e fez um post no Instagram convidando seus seguidores para prestigiar a dupla na TV.

