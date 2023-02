Ruivinha de Marte marca presença no carnaval de Salvador

Depois de estrear nos realities com a participação em 'A Fazenda', a influencer e cantora Ruivinha de Marte fez o seu "batismo" no carnaval de Salvador. A artista amazonense desfilou nos trios elétricos do Psirico, É o Tchan, Timbalada, MC 7kassio, Alanna Sarah e de Carla Perez.

VEJA MAIS

A primeira participação foi na sexta-feira (17), como convidada especial da banda Psirico. O líder do grupo, Márcio Victor, fez questão de agradecer a participação da amazonense e declarou: "A Bahia está ao seu lado. Adoramos a sua energia e personalidade. Você agora faz parte da família Psirico".

Nos dias seguintes, Ruivinha mostrou seu talento nos trios de Alanna Sarah e É o Tchan, além de ter animado a multidão no baile infantil promovido pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros da Bahia. No sábado, a artista se apresentou no tradicional trio do Timbalada, fazendo todo mundo dançar e cantar.

"Essa foi uma experiência incrível. Foi muito divertido ver todo mundo dançando e se jogando na pista. Agradeço a todos os artistas que me deram a oportunidade de participar dessa grande festa e pisar nos trios elétricos. Nunca pensei que isso seria possível. Espero poder voltar em breve", disse a ex-participante de "A Fazenda".