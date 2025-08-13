Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro
O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”
O cantor e compositor Rubel desembarca em Belém, nesta quinta-feira (14), para apresentar a turnê “Beleza. Rubel e Violão”, que marca uma nova fase de sua carreira. O show será realizado no Teatro Estação Gasômetro, situado dentro do Parque da Residência, no bairro de São Brás. A abertura dos portões será às 20h30, com o espetáculo começando às 21h. Devido à grande demanda, a equipe de Rubel abriu uma sessão extra às 19h, que também teve ingressos esgotados, demonstrando a forte expectativa dos fãs paraenses.
O repertório da apresentação reúne faixas de toda a trajetória musical do artista, contemplando seus quatro discos: “Pearl” (2015), “Casas” (2018), “As Palavras, VOL. 1 e 2” (2023) e o mais recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?” (2025). O álbum lançado este ano conta com nove faixas, incluindo composições autorais, uma versão brasileira de uma música mexicana de El David Aguilar e um cover do Radiohead. As músicas refletem o retorno do artista às raízes da jornada musical de Rubel, com letras e sonoridades inspiradas em experiências pessoais profundas do atista.
Ele destaca que o giro pelas cidades brasileiras para levar o show busca uma conexão mais próxima e direta com seu público. “Essa turnê é sobre poder me conectar com as pessoas que me escutam. Por isso, a ideia de levar à todas as 27 capitais do Brasil e de serem shows mais intimistas em espaços de pequeno e médio porte. Como diz o Bituca, todo artista tem de ir aonde o povo está. Me esperem, que eu tô indo”, afirma o cantor.
Segundo o próprio artista, o formato do show será intimista, dando protagonismo ao vilão, que se torna a sua extensão de voz, proporcionando uma experiência musical mais próxima e acolhedora aos fãs.
Ansiedade pelo encontro
A estudante Nalanda Borges, de 22 anos, compartilha a expectativa para o show. Ela relata que conheceu Rubel em 2019, em um momento delicado para sua saúde mental, e que as músicas do cantor foram essenciais para seu fortalecimento. “Minhas expectativas estão muito altas! Não consegui ir ao show na última vez que ele veio à Belém, mas agora eu vou e estou muito feliz, contando os dias e as horas. Espero que seja um show incrível e cheio de emoções, onde irei me entregar por inteira em cada música, tenho certeza que vou me emocionar bastante”, contou.
Ela destaca ainda o significado especial da música “Quando Bate Aquela Saudade” em sua vida, descrevendo-a como uma ‘válvula de escape’ que a ajudou a superar momentos difíceis.
Para a estudante de jornalismo Ana Beatriz Matos da Silva, de 23 anos, a oportunidade de ouvir Rubel ao vivo pela primeira vez representa um momento especial. “É a primeira vez que tenho a chance de ir a um show dele, e acredito que será incrível. Rubel é um artista, produtor gigante, e suas músicas têm uma melodia tão suave, com letras tão tocantes”, comentou.
A futura comunicadora também destacou a música “Quando Bate Aquela Saudade” como a sua predileta por possuir uma melodia ‘harmonicamente perfeita’. Segundo Beatriz, a letra é uma poesia que retrata as nuances do amor e da reconciliação.
“Fala sobre quem está apaixonado e como esse ‘alguém’ descreveria esse outro alguém; que fala de como está com saudades, da possibilidade de dar errado e principalmente da reconciliação, mas de forma geral do amor”, explicou, acrescentando que ouviu a canção pela primeira vez em 2015.
Sobre o formato intimista do show, ela ressalta que o teatro cria um clima acolhedor, onde as melodias e a iluminação favorecem a imersão nas letras e nos temas das músicas. “Mas apesar de faixas com temas distintos, de alguma forma conectam entre si, como um convite a mergulhar em cada letra, melodia”, acrescentou a estudante.
Ana Beatriz estará acompanhada do amigo Eliakim Aureliano, nutricionista de 27 anos, que também acompanha a carreira de Rubel. Para Eliakim, ver o cantor tocar ao vivo é uma experiência inédita. “Geralmente eu escuto pelas plataformas de streaming, com certa frequência, mas quero poder ver isso de perto”, disse.
Ele cita como músicas importantes “Grão de Areia” e “Partilhar” - esta última sendo a porta de entrada para seu conhecimento sobre o trabalho do cantor, em parceria com a dupla AnaVitória. Sobre o novo álbum, Eliakim descreve uma atmosfera íntima, como um diário aberto, e acredita que o show potencializará essa conexão emocional, trazendo o público para perto, quase como se estivessem dividindo o momento em uma sala de estar.
“Pude sentir que esse novo álbum dele tem uma atmosfera muito íntima, quase como um diário aberto. É voz e violão carregado de toda aquela emoção. Acho que no show essa conexão vai ser ainda mais forte, porque o Rubel traz o público para perto, como se a gente estivesse dividindo aquele momento na sala de casa”, afirmou, acrescentando estar com grandes expectativas.
SERVIÇO
Rubel apresenta a turnê “Beleza. Rubel e Violão” em Belém
- Data: quinta-feira, 14 de agosto;
- Horário: duas sessões extras esgotadas, às 19h e 21h;
- Local: Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, em Belém.
