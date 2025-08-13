Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor e compositor Rubel desembarca em Belém, nesta quinta-feira (14), para apresentar a turnê “Beleza. Rubel e Violão”, que marca uma nova fase de sua carreira. O show será realizado no Teatro Estação Gasômetro, situado dentro do Parque da Residência, no bairro de São Brás. A abertura dos portões será às 20h30, com o espetáculo começando às 21h. Devido à grande demanda, a equipe de Rubel abriu uma sessão extra às 19h, que também teve ingressos esgotados, demonstrando a forte expectativa dos fãs paraenses.

O repertório da apresentação reúne faixas de toda a trajetória musical do artista, contemplando seus quatro discos: “Pearl” (2015), “Casas” (2018), “As Palavras, VOL. 1 e 2” (2023) e o mais recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?” (2025). O álbum lançado este ano conta com nove faixas, incluindo composições autorais, uma versão brasileira de uma música mexicana de El David Aguilar e um cover do Radiohead. As músicas refletem o retorno do artista às raízes da jornada musical de Rubel, com letras e sonoridades inspiradas em experiências pessoais profundas do atista.

Ele destaca que o giro pelas cidades brasileiras para levar o show busca uma conexão mais próxima e direta com seu público. “Essa turnê é sobre poder me conectar com as pessoas que me escutam. Por isso, a ideia de levar à todas as 27 capitais do Brasil e de serem shows mais intimistas em espaços de pequeno e médio porte. Como diz o Bituca, todo artista tem de ir aonde o povo está. Me esperem, que eu tô indo”, afirma o cantor.

Segundo o próprio artista, o formato do show será intimista, dando protagonismo ao vilão, que se torna a sua extensão de voz, proporcionando uma experiência musical mais próxima e acolhedora aos fãs.

Ansiedade pelo encontro

A estudante Nalanda Borges, de 22 anos, compartilha a expectativa para o show. Ela relata que conheceu Rubel em 2019, em um momento delicado para sua saúde mental, e que as músicas do cantor foram essenciais para seu fortalecimento. “Minhas expectativas estão muito altas! Não consegui ir ao show na última vez que ele veio à Belém, mas agora eu vou e estou muito feliz, contando os dias e as horas. Espero que seja um show incrível e cheio de emoções, onde irei me entregar por inteira em cada música, tenho certeza que vou me emocionar bastante”, contou.

Nalanda Borges, de 22 anos (Arquivo pessoal)

Ela destaca ainda o significado especial da música “Quando Bate Aquela Saudade” em sua vida, descrevendo-a como uma ‘válvula de escape’ que a ajudou a superar momentos difíceis.

Para a estudante de jornalismo Ana Beatriz Matos da Silva, de 23 anos, a oportunidade de ouvir Rubel ao vivo pela primeira vez representa um momento especial. “É a primeira vez que tenho a chance de ir a um show dele, e acredito que será incrível. Rubel é um artista, produtor gigante, e suas músicas têm uma melodia tão suave, com letras tão tocantes”, comentou.

Ana Beatriz Matos da Silva, de 23 anos (Arquivo pessoal)

A futura comunicadora também destacou a música “Quando Bate Aquela Saudade” como a sua predileta por possuir uma melodia ‘harmonicamente perfeita’. Segundo Beatriz, a letra é uma poesia que retrata as nuances do amor e da reconciliação.

“Fala sobre quem está apaixonado e como esse ‘alguém’ descreveria esse outro alguém; que fala de como está com saudades, da possibilidade de dar errado e principalmente da reconciliação, mas de forma geral do amor”, explicou, acrescentando que ouviu a canção pela primeira vez em 2015.

Sobre o formato intimista do show, ela ressalta que o teatro cria um clima acolhedor, onde as melodias e a iluminação favorecem a imersão nas letras e nos temas das músicas. “Mas apesar de faixas com temas distintos, de alguma forma conectam entre si, como um convite a mergulhar em cada letra, melodia”, acrescentou a estudante.

Ana Beatriz estará acompanhada do amigo Eliakim Aureliano, nutricionista de 27 anos, que também acompanha a carreira de Rubel. Para Eliakim, ver o cantor tocar ao vivo é uma experiência inédita. “Geralmente eu escuto pelas plataformas de streaming, com certa frequência, mas quero poder ver isso de perto”, disse.

Eliakim Aureliano, de 27 anos (Arquivo pessoal)

Ele cita como músicas importantes “Grão de Areia” e “Partilhar” - esta última sendo a porta de entrada para seu conhecimento sobre o trabalho do cantor, em parceria com a dupla AnaVitória. Sobre o novo álbum, Eliakim descreve uma atmosfera íntima, como um diário aberto, e acredita que o show potencializará essa conexão emocional, trazendo o público para perto, quase como se estivessem dividindo o momento em uma sala de estar.

“Pude sentir que esse novo álbum dele tem uma atmosfera muito íntima, quase como um diário aberto. É voz e violão carregado de toda aquela emoção. Acho que no show essa conexão vai ser ainda mais forte, porque o Rubel traz o público para perto, como se a gente estivesse dividindo aquele momento na sala de casa”, afirmou, acrescentando estar com grandes expectativas.

SERVIÇO

Rubel apresenta a turnê “Beleza. Rubel e Violão” em Belém

Data: quinta-feira, 14 de agosto;

Horário: duas sessões extras esgotadas, às 19h e 21h;

Local: Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, em Belém.