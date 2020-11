Rubel pausa a carreira de cantor para trabalhar com Tatá Werneck

Rubel está na equipe que ajudou a desenvolver a nova temporada do "Lady night", do Multishow, comandado por Tatá Werneck.

"E as aleatoriedades de 2020 não param por aí: Larguei a música por alguns meses para integrar a equipe de roteiristas de um talk show de comédia comandado por essa baixinha brilhante, exemplo de que sua insanidade pode sim ser amplamente aceita socialmente, o 'Lady night'. Obrigado, Tatá Werneck, por essa oportunidade e obrigado equipe maravilhosa pra quem já declarei meu amor no grupo do zap e não preciso me repetir aqui", escreveu Rubel nas redes sociais.