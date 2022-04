Rose Miriam comemora formatura das filhas com Gugu Liberato

As filhas do apresentador Gugu Liberato comemoraram a formatura do ensino médio na Flórida, nos Estados Unidos, onde vivem. Marina e Sofia, de 18 anos, capricharam no visual da grande noite.

Em registro feito pela mãe, as gêmeas aparecem vestidas para o baile de formatura, com peças longas e muito brilho.

"O papai coruja deve estar muito feliz. Ele esperava esse momento com alegria", escreveu a empresária na legenda da publicação.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)