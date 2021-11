Filho de Gugu comemora o aniversário com a mãe, a namorada e brigado com as irmãs

O filho de Gugu, João Augusto Liberato, completou 20 anos na última quarta-feira (10) e fez uma pequena festa em casa em Miami. A mãe, Rose Miriam de Mateu, e a namorada, Gracie, estiveram presentes. As informações são do jornal Extra.

As irmãs de João, as gêmeas Marina e Sofia, não estiveram na festa. A família disputa a herança de Gugu Liberato na Justiça, o que estremeceu o relacionamento entre os familiares.

As gêmeas entreram na Justiça contra João e a tia, Aparecida Liberato, que é a responsável por administrar a herança. As duas também estão ao lado da mãe Rose Miriam que entrou na justiça para ter reconhecida a união estável com Gugu. As duas entraram com uma ação pedindo uma pensão alimentícia no valor de R$ 20 mil dólares (R$ 102,8 mil), porém a Justiça negou.

Os irmãos também disputam a narrativa. Em julho deste ano, João afirmou, em nota, que as gêmeas estavam sendo manipuladas no inventário do pai, e declarou que a emancipação das irmãs, de 17 anos, feita pela mãe foi "duvidosa".

Do outro lado, a defesa de Marina e Sofia, que é a mesma de Rose Miriam, rebateu dizendo que a manipulação ocorria do lado de João e destacou a "falta amadurecimento ao rapaz de 19 anos".

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019. Desde então a família está envolvida na disputa judicial pela administração e partilha da herança.