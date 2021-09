Grávida? Filha de Gugu Liberato fala de vida íntima aos fãs

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina Liberato, de 17 anos, foi questionada pelos fãs se está esperando grávida. Na tarde da última terça-feira (21), durante interação com os fãs no Instagram, um seguidor fez a pergunta inusitada à jovem. As informações são do UOL.

Marina publicou uma foto com cara de espanto e negou o boato. “Não”, escreveu.

Ela está estudando e pretende começar a faculdade brevemente. Também disse que esse pensamento não está em seus planos a curto prazo. “Acho que é muito cedo pra eu estar grávida agora”, afirmou.

