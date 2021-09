'Gugu era gay, todo mundo sabia', afirma Mamma Bruschetta

Mais um capítulo na história de Gugu Liberato. Após reprecursão do suposto relacionamento dele com Thiago Salvático, Mamma Bruschetta afirma que o apresentador teve relacionamentos com outros homens. Segundo ela, em entrevista ao podcast 'Supersonico', o apresentador sempre foi muito discreto. "Ele não teve a oportunidade de se assumir, primeiro porque ele não quis e apresentava um programa de família, era tudo resguardado", disse.

Mamma diz que sabia da vida discreta do comunicador e disse que ele viveu um romance com o ator Marcelo Augusto, ex-Turma do Didi. "O problema é que ele não queria que fosse tão exposto, ele tinha esses relacionamentos, fotos com Marcelo Augusto", continua.

Já sobre o relacionamento de Gugu com Rose Miriam, mãe dos filhos do jornalista, a apresentadora contou que a médica foi apenas uma "barriga de aluguel e cuidadora dos próprios filhos". "Ela não foi esposa dele, mas eles tinham uma união estável, ele nunca dormiu com ela", afirma.

Liberato e Marcelo Augusto surgiram algumas vezes em fotos juntos. O ator foi apadrinhado pelo apresentador e se tornou um sucesso nos anos 90. Na data em que Gugo faria aniversário de 61 anos, Augusto publicou uma foto dos dois e disse sentir saudade.