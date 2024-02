Romance entre Leo Pereira e Karoline Lima tem aprovação de sogra e até fã-clube

O romance entre Leo Pereira e Karoline Lima está realmente engrenando. O affair, que começou discreto no final do ano passado, já conta com declarações públicas entre os dois, mensagem carinhosa da sogra e até mesmo um fã-clube do casal.

Para aflorar ainda mais os torcedores do casal, a influenciadora fez questão de deixar uma mensagem em suas redes sociais parabenizando Leo por seu aniversário está semana, que agradeceu com um emoji de coração. E o jogador rubro-negro tem a aprovação da sogra. Auri Lima, mãe da loira, também compartilhou em seu Instagram um vídeo em que Roberto Carlos canta "parabéns pra você" e diz "Eu e o mundo amamos você", dedicando ao zagueiro.

O atleta fez questão de mostrar aos seus seguidores um presente que recebeu do fã-clube criado especialmente para eles. Léo recebeu algumas fotos e um balão com o seu mais novo apelido entre os fãs: Karolino. Ele demostrou ainda um carinho especial com os administradores da página: "Que Deus abençoe a vida de todos vocês", escreveu em agradecimento.