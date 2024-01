Karoline Lima tem affair com Leo Pereira e torcida flamenguista zoa Militão, ex de influenciadora

Mesmo sem confirmar romance, Karoline Lima e Leo Pereira, do Flamengo, estão vivendo um affair. Depois de passarem a virada do ano juntos no Nordeste, o casal manteve a relação no Rio de Janeiro. A influenciadora que mora em São Paulo, compartilhou alguns momentos das suas idas ao Rio.

Ao pegar uma praia, Karol vestia uma camisa do Flamengo e mostrava um pouco do seu dia. Ao mesmo tempo, Leo Pereira compartilhava momentos na praia.

Com o início do Campeonato Carioca, que teve jogo em Manaus, a influenciadora voltou para São Paulo e realizou alguns procedimentos cirúrgicos estéticos. Na estreia do Flamengo, o time venceu o Audax po 4 a 0, um dos gols foi de Leo Pereira. Na comemoração, ele fez um coração e depois revelou que era para uma pessoa especial. No Storie, Karol se derreteu pelo affair.

Depois o time partiu para Orlando, nos Estados Unidos, e foi ai que o torcedor flamenguista não teve pena de Militão. No domingo (21), quando o time brasileiro venceu o Philadelphia Union, por 2 a 0, um grito dominava o Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida: "Ei Militão, como é que é? O Leo Pereira tá pegando a sua mulher".

Claro que a atitude não pegou bem nas redes sociais. Principalmente, por objetificar Karoline.

Para quem não sabe, Karoline é ex dojogador Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira e atleta do Real Madrid. Eles são pais de Cecília, de apenas um ano e meio. Depois de muitos conflitos na internet e um fim conturbado, atualmente, os dois têm uma boa relação.

Mas o torcedor paraense quer saber se a loira vai assitir Leo Pereira em Belém, no próximo dia 31 de janeiro. No estádio Mangueirão, o Flamengo enfrenta o e Sampaio Corrêa, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.