Após Militão assumir namoro, ex-mulher do jogador Karoline Lima se pronuncia: 'Fim de um ciclo'

Karoline Lima usou as redes sociais para se pronunciar depois que o jogador do Real Madrid, Éder Militão assumiu um novo relacionamento no último fim de semana. Pelos stories do Instagram, a influenciadora disse que não existe nenhum tipo de interesse amoroso entre os dois e definiu os últimos acontecimentos como "o fim de um ciclo".

Karol está numa viagem a trabalho em Madri, cidade onde o jogador mora. Por causa da ida da influenciadora à Espanha, alguns internautas começaram a especular uma possível reaproximação entre os dois, já que eles também estiveram juntos na festa de 11 meses de Cecília, filha do ex-casal.

Porém, em meio a esses boatos, o jogador um novo relacionamento com a estudante de Moda Cássia Lourenço e, por isso, a ex-mulher do jogador se pronunciou na web. "Estou feliz por as pessoas estarem seguindo a vida, estou feliz por tudo estar se resolvendo. Estou priorizando a minha paz, a paz da minha filha... E o que aconteceu nos últimos dias foi o fim de um ciclo em paz. Eu merecia isso, a Cecília merecia isso e eu só quero ficar de boa com todo mundo, porque, como eu comentei com vocês, eu estou na fase mais de boa da minha vida e eu quero continuar assim", desabafou.

Confira as fotos da celebração de 11 meses da filha do jogador com a ex-mulher, Karoline Lima na Espanha:

