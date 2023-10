Roda de Conversa discute dança feita na região Amazônica

Com a intenção de promover uma discussão sobre as pesquisas desenvolvidas sobre a dança feita na Amazônia Paraense, o projeto "Os Saberes dos Corpos Dançantes na Amazônia", promove hoje, a partir das 19h, uma roda de conversa no Teatro Universitário Claudio Barradas (TUCB), localizado no bairro do Umarizal. A ideia do projeto é do professor Jaime Amaral, estudioso da área no estado. Os professoras Ana Cristina Freire Cardoso e Eleonora Ferreira Leal são convidadas do debate.



VEJA MAIS:



O projeto representa uma abordagem metodológica inovadora, desenvolvida por Amaral ao longo de sua carreira. Esta iniciativa, que se estabeleceu como um verdadeiro "saber fazer" na área da dança na Amazônia, ultrapassou os limites dos muros da Universidade Federal do Pará (UFPA) para abranger uma ampla gama de espaços e localidades. O impacto do projeto já se estende além das fronteiras nacionais, alcançando países como Suriname, Uruguai, Portugal e França, graças a intercâmbios culturais e pesquisas realizadas durante o Pós-Doutoramento em dança na Universidade de Lisboa, Portugal, feito pelo professor.A essência dessa roda de conversa reside na promoção de diálogos enriquecedores sobre a dança e sua prática em diversas comunidades e em diferentes locais. "Essas interações são alimentadas pelo desejo de explorar a memória, a história, a historiografia, os corpos e a cultura do povo que habita a região da Amazônia Paraense", esclarece Amaral. "Este é um diálogo construtivo e transformador que visa estabelecer uma ponte sólida entre a universidade e as comunidades que a cercam, contribuindo para a construção e disseminação do conhecimento no campo da dança", completa.O sucesso e impacto notáveis do projeto foram reconhecidos em 2023, quando recebeu o prestigioso "I Prêmio ETDUFPA de Ensino, Pesquisa e Extensão – Eventos", promovido pela Escola de Teatro e Dança da UFPA. Além disso, há planos para a continuidade da "Roda de Conversa "ainda ao logo desse ano, com um evento programado para o município de Curuçá, cuja data será confirmada em breve.A equipe técnica que dá vida a esse projeto é composta por diversos profissionais, incluindo Jaime Amaral na direção e coordenação geral, Tiago Vergulino como assistente de direção, Brenda Vieira como assistente de coordenação, Deolinda encarregada da iluminação, Jardenilson Alves Silva na sonoplastia, Gilberto como técnico de palco, Marivaldo Pascoal responsável pelas fotos e filmagens, e os bailarinos do Corpo de Dança da ETDUFPA atuando como equipe de apoio.

SERVIÇO:



- Roda de Conversa “Os Saberes dos Corpos Dançantes na Amazônia”

- Local: Teatro Universitário Claudio Barradas (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 546, Umarizal)

- Horário: 19 Horas

- Entrada: Franca e Aberta ao público (não precisa fazer inscrição)