Dia Mundial da Dança

Criado em 1982, o Dia Internacional da Dança é voltado para a promoção da arte em todo o mundo, além de conscientizar as pessoas sobre o valor e a importância da dança em todas as suas formas e compartilhar a alegria que há em movimentar o corpo.

No Brasil e no mundo, várias intervenções artísticas foram feitas no último sábado, dia 29, data em que é celebrado o Dia da Dança no mundo.

O dia 29 de abril foi escolhido por ser o nascimento do bailarino e coreógrafo francês Jean-Georges Noverre. Autor do trabalho Cartas sobre a Dança, Noverre deixou seu legado sobre a expressividade dos movimentos nas apresentações de balé do século XVIII.

Semana de Celebrações

Nesta semana algumas pessoas muito queridas trocaram idade. Marcelo Amaral, jovem escritor que está prestes a lançar seu novo livro, trocou idade na última terça, 24/04. Mário Cantuária, músico, compositor e servidor público há mais de 30 anos, trocou idade na última sexta-feira, 28/04. As irmãs Tainah e Thaís Veiga também trocaram idade nesta semana. Daqui mando minhas felicitações.

Mário Cantuária está entre os aniversariantes da semana (Arquivo pessoal)

Centro Cultural e Esportivo do Pará lança Edital

O Centro Cultural e Esportivo do Estado do Pará anunciou, através de seu presidente Harry Sardinha, uma iniciativa inovadora para fomentar a produção cultural na cidade de Belém do Pará. O CCESP está abrindo seus espaços para grupos, escolas e companhias de teatro realizarem ensaios e prepararem suas produções artísticas.

Localizado no Casarão (Benjamin Constant, 312), o CCESP é conhecido por sua relevância cultural e por oferecer uma ampla atividade artística e esportiva para a comunidade. Sendo um centro de referência para as artes cênicas, o CCESP agora vai disponibilizar seus espaços para que artistas tenham um local adequado para desenvolver suas obras.

Iniciativa visa dar oportunidade para artistas profissionais e estudantes (Divulgação)

O CCESP vai lançar 1º de maio o EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE CESSÃO DE ESPAÇO 2023/2024. A iniciativa visa dar oportunidade para artistas profissionais e estudantes. O ambiente oferece recursos técnicos, como iluminação, som e infraestrutura adequada para ensaios e apresentações. Segundo Harry Sardinha, presidente do CCESP, "a decisão de abrir nossos espaços para ensaios de teatro é uma forma de incentivar a produção artística local e para ensaios e apresentações é uma forma de incentivar a produção artística local”.

Espaços:

- Sala cênica p/ 100 pessoas;

- Auditorio p/ 80 pessoas;

- Sala de Dança p/40 pessoas;

Edital completo em: www.ccesp.com.br/edital

A Guerra das Cadeiras

Heloísa Buarque de Hollanda, uma das mais importantes críticas culturais do Brasil, foi eleita para ocupar a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Letras (ABL). A escolha da escritora e professora de sociologia aconteceu via eleição no dia 20 de abril, inaugurando o processo eleitoral via urnas eletrônicas.

Heloísa Buarque de Hollanda foi eleita para ocupar a cadeira número 30 da ABL (Divulgação)

A eleição de Heloísa Buarque de Hollanda é um marco histórico para a ABL, que tem sido criticada por sua falta de diversidade e inclusão. A escritora é conhecida por seu trabalho em estudos culturais, literatura e feminismo, e tem uma longa carreira na academia, tendo lecionado em diversas universidades no Brasil e no exterior.

A eleição da escritora e professora também gerou debate sobre o papel da ABL na cultura brasileira. Algumas críticas apontam para a necessidade da instituição se reinventar e se adaptar aos desafios e mudanças da sociedade contemporânea, enquanto outros defendem a importância da preservação das tradições literárias e linguísticas.

Por outro lado, Mauricio de Sousa, o criador da Turma da Mônica, está disputando uma vaga na Academia Brasileira de Letras (ABL) e causou controvérsia ao enfrentar resistência de alguns membros da instituição. Em entrevista, o quadrinista reagiu aos ataques e defendeu o valor dos quadrinhos como forma de arte e literatura.

Segundo Mauricio de Sousa, os quadrinhos têm um papel revolucionário na cultura e a produção de histórias em quadrinhos pode ser considerada uma forma de literatura. Ele argumenta que a linguagem dos quadrinhos tem suas próprias características e recursos narrativos, e que os quadrinhos podem ser apreciados tanto por crianças quanto por adultos.

Maurício de Sousa disputa vaga na Academia Brasileira de Letras (Divulgação)

No entanto, a candidatura de Mauricio de Sousa à ABL tem enfrentado resistência de alguns membros da instituição, que questionam a qualidade literária dos quadrinhos e a validade de um quadrinista ocupar uma vaga na academia. Em contrapartida, muitos fãs e defensores dos quadrinhos têm apoiado a candidatura de Mauricio de Sousa, argumentando que ele é um dos maiores expoentes da cultura brasileira.