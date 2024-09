Rock in Rio na Amazônia? Helder promete grande anúncio neste sábado (21/09)

Na noite desta sexta-feira (20/09), o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou uma parceria com o Rock in Rio. Em postagem no Instagram, ele informou que "amanhã (21) tem anúncio de uma grande parceria".

Além de falar sobre a novidade, a postagem ainda mostrou a família curtindo o quinto dia de festival na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

"Hoje é dia de rock, de música, de cultura! Vim com meus amores curtir essa noite de Rock in Rio que chega nesses 40 anos, promovendo o melhor para o entretenimento do Brasil e do mundo. E se preparem: vem coisa boa por aí… Amanhã tem anúncio de uma grande parceria! #coletiva #rockinrio #amazônia", escreveu.

A coletiva de imprensa que o governador se refere, acontecerá nesse sábado (21), na Cidade do Rock.