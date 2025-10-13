Roberta Miranda cancela shows internacionais por falta de pagamento

A cantora Roberta Miranda estava com apresentações internacionais marcadas para os meses de outubro e novembro de 2025. Porém, elas tiveram que ser canceladas por de falta de pagamento e de suporte logístico por parte da empresa que a contratou.

A empresa que agencia a carreira da cantora, Canto Livre, emitiu nota nas redes sociais para falar sobre o assunto e explicou sobre o motivo do cancelamento dos shows na Europa: "em razão de inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local, o que inviabilizou a execução do projeto".

Por conta do cancelamento da turnê na Europa, a Rainha do Sertanejo lamentou o ocorrido, já que se preparava com entusiasmo para reencontrar os fãs fora do Brasil. Aqueles que já adquiriram os ingressos, podem solicitar o reembolso para a empresa responsável pela contratação, Brazil Europe, que já agenciou show de diversos artistas brasileiros, como Joelma, MC Daniel e MC Livinho.

Empresa já tinha realizado o anúncio da turnê na Europa (Reprodução / threads @brazilineurope)

Ela tinha shows agendados na França, Suiça, Portugal e Bélgica. Mesmo com esta situação, a cantora não descartou a possibilidade de outros shows acontecerem fora das terras brasileiras.

No Brasil, uma das apresentações da "Tour Infinito" será em Belém, no próximo dia 20 de dezembro.

Confira a agenda completa de Roberta Miranda:

