O Liberal chevron right Cultura chevron right

Roberta Miranda cancela shows internacionais por falta de pagamento

Além do aspecto financeiro, questões logísticas do contrato não foram cumpridas pela empresa contratante

Rafael Lédo
fonte

Empresa que contratou turnê da cantora Roberta Miranda não cumpre com o contrato. Apresentações na Europa são canceladas (Reprodução / Instagram @centraldefasrobertamiranda)

A cantora Roberta Miranda estava com apresentações internacionais marcadas para os meses de outubro e novembro de 2025. Porém, elas tiveram que ser canceladas por de falta de pagamento e de suporte logístico por parte da empresa que a contratou.

A empresa que agencia a carreira da cantora, Canto Livre, emitiu nota nas redes sociais para falar sobre o assunto e explicou sobre o motivo do cancelamento dos shows na Europa: "em razão de inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local, o que inviabilizou a execução do projeto".

Por conta do cancelamento da turnê na Europa, a Rainha do Sertanejo lamentou o ocorrido, já que se preparava com entusiasmo para reencontrar os fãs fora do Brasil. Aqueles que já adquiriram os ingressos, podem solicitar o reembolso para a empresa responsável pela contratação, Brazil Europe, que já agenciou show de diversos artistas brasileiros, como Joelma, MC Daniel e MC Livinho.

image Empresa já tinha realizado o anúncio da turnê na Europa (Reprodução / threads @brazilineurope)

Ela tinha shows agendados na França, Suiça, Portugal e Bélgica. Mesmo com esta situação, a cantora não descartou a possibilidade de outros shows acontecerem fora das terras brasileiras. 

No Brasil, uma das apresentações da "Tour Infinito" será em Belém, no próximo dia 20 de dezembro.

Confira a agenda completa de Roberta Miranda:

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

