Aos 68 anos, Roberta Miranda assume romance com segurança de 24 anos e esclarece sexualidade

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, surpreendeu os fãs ao assumir publicamente que está vivendo um romance com o segurança e mecânico Daniel Torres, de 24 anos. O casal, que se conheceu durante um show em São Caetano, Pernambuco, em dezembro do ano passado, tem mantido uma relação discreta, mas cheia de carinho. O jovem é o mesmo com quem a artista trocou beijos no palco durante uma apresentação.

A revelação gerou repercussão nas redes sociais, especialmente sobre a orientação sexual da sertaneja. Um seguidor chegou a comentar: “Ué, mas Roberta não é 🏳️‍🌈?”. Em resposta direta, ela esclareceu: “Não. Sou bi”.

Em interação com fãs, Roberta contou que já ficou com Daniel em cidades como Fortaleza e Caruaru, e destacou as qualidades do namorado: “Ele é um gato, extremamente humilde e educado”.

Segundo a cantora, o relacionamento ainda está em fase de construção. “Sigo discreta com relação à minha vida pessoal. É um relacionamento moderno. O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Por enquanto é um lance”, afirmou.

Daniel Torres, além de atuar como segurança em alguns eventos da artista, trabalha como mecânico e é funcionário de uma escola pública em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, onde mora.

Diante da curiosidade do público e da exposição repentina, Daniel gravou um vídeo esclarecendo sua posição e reforçando que mantém sua rotina normalmente.

“Olá, gente. Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus, como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve. Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela”, declarou.

“Tenho minha vida, meu trabalho... Inclusive, estou aqui na escola agora. As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida”, completou.

Durante o show em que se conheceram, Roberta Miranda surpreendeu a plateia ao pedir Daniel em casamento no palco, em um momento que viralizou nas redes sociais. Após o beijo no palco, a cantora chegou a fazer um desabafo em seu perfil oficial: “Amo meus fãs, só que alguns estão querendo se meter na minha vida. Desculpe, não admito. Devo amor, carinho e respeito, só que com quem eu escolho e durmo, é problema meu”, escreveu.