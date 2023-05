Rita Lee doava roupas com frequência para pessoas em situação de rua, revela padre Julio Lancellotti

Rainha do rock nacional e dona de um grande coração, assim era Rita Lee que morreu na última segunda-feira (8), vítima de câncer de pulmão. O padre Julio Lancellotti contou, durante relato em missa, que a cantora tinha o costume de enviar peças de roupas como doação para os moradores de rua.

Segundo o relato do padre, "era uma amiga muito querida. Eu nunca disse isso enquanto ela estava viva, mas me mandava muitas roupas dela para dar para os moradores de rua. Eles ficavam encantados de receber as roupas da Rita Lee. Todas cheias de brilho, de pelinhos, pedrinhas, de coloridos e em um corte muito especial. Todo mundo queria as roupas da Rita Lee. Alguém um dia me perguntou: 'Por que você não vende, não faz um leilão?'. Falei: 'Não foi para isso que ela mandou. Ela mandou para dar para os irmãos de rua'. Foi isso que ela fez e foi isso que foi feito", contou o padre Julio Lancellotti.

Rita Lee morreu aos 75 anos de idade. A cantora tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021 e deixou três filhos, João, Beto e Antônio, como o músico Roberto de Carvalho, seu grande parceiro de vida e na música. Em abril de 2022, Rita chegou a dizer que estava curada do câncer ao receber resultados satisfatórios nos exames que indicavam a remissão da doença.

VEJA MAIS