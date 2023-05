Rita Lee deixou uma 'profecia' sobre morte; leia

Rita Lee morreu nesta terça-feira (9), aos 75 anos e deixou um legado na música brasileira. A repercurssão da morte da artista já havia sido "prevista" pela própria, na sua autobiografia.

No capítulo intitulado como "profecia", a cantora escreveu que imaginavou que os fãs com as capas dos discos dela cantando "Ovelha Negra". Esse movimento já começou com diversas pessoas publicando nas redes sociais trechos da música desde que a morte da artista foi anunciada.

Rita Lee não deixou de fora as redes socais e também mecionou como seria a comoção dos fãs. Segundo ela, alguns até questionariam: "ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk". O contrário aconteceu e o nome da artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

"Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída", imaginou ela.

A cantora não poderia perder a oportunidade de mencionar os políticos e assim o fez. "Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los", descreveu.

O velório da cantora será realizado na quarta-feira (10), no Planetário do Parque Ibirapuera, das 10h às 17h.

Rita ainda imaginou como seria após a sua morte: "Eu de alma presente no céu tocando minha autoharp e cantando para Deus: 'Thank You Lord. Finally Sedated'".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)