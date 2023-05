Relembre a irreverência de Rita Lee em episódios de 'Selinho' e 'Pizza'

Além genialidade e voz inconfundível de Rita Lee, a cantora que faleceu na noite desta segunda-feira, 8, em sua casa em São Paulo (SP) também é lembrada pelo público pelo posicionamento forte e respostas irreverentes. Rita Lee foi quem começou a tradição do "selinho" no programa de Hebe Camargo, em 1997. Rita puxou a apresentadora pelos ombros e deu um beijo. "Seguinte: eu vou me casar com Hebe Camargo", disse.

Transgressora, não à toa Rita Lee ficou conhecida como Padroeira da Liberdade. A atitude em TV aberta foi combustível para Hebe continuar a tradição e dar selinhos em seus convidados.

Outro fato curioso na carreira de Rita Lee foi quando ela foi citada em uma votação das "Sete Maravilhas de São Paulo" e comentou o resultado ao perder para o último lugar, uma "Pizza". Em ordem: (1) o parque do Ibirapuera, (2) a avenida Paulista, (3) a rua 25 de Março, (4) o Mercado Municipal, (5) os shopping centers, (6) o Museu do Ipiranga e (7) a pizza.

"Tudo bem os seis primeiros, mas eu ter perdido para uma pizza não me faz sentir tão maravilha assim. Afinal, em matéria de massa eu sou mais a minha encefálica que, além de tudo, não engorda" comentou a cantora Rita Lee.

Divertida, ela resolveu listar as suas próprias "Sete Maravilhas Paulistanas": "[1] minha casa, [2] meu marido, [3] meus filhos, [4] minha neta, [5] minha irmã, [6] meus bichos e [7] minhas plantas", disse.