Último show de Rita Lee: relembre as polêmicas

"Criativa", "rainha do rock brasileiro" e "padroeira da liberdade". Essas eram algumas atribuições dada pelo público à cantora Rita Lee, que faleceu aos 75 anos na noite desta segunda-feira, 8, em sua casa em São Paulo (SP). Em seu último show a cantora mostrou que continuava com posicionamentos fortes ao confrontar policiais que teriam agredido seus fãs. "Não vou esperar, o show é meu, as pessoas estão esperando eu cantar. Não a gracinha de vocês, agora venham me prender", ameaçou do palco.

O show ocorreu em 2012, nos palcos de Barra dos Coqueiros (SE), aos 64 anos. O evento marcava a sua despedida dos palcos e o episódio estava bem ao estilo da "ovelha negra da família". Após chamar os policiais de "Cachorros", foi convidada a prestar esclarecimentos na Delegacia. "Vocês não têm o direito de usar a força com a meninada que não está fazendo nada. Seus cachorros! Eu sou do tempo da ditadura, vocês pensam que eu tenho medo de vocês? Por que essa agressividade toda?", disparou a cantora sendo aplaudida pelo público.

Rita Lee confronta policiais em seu último show. (Reprodução / Internet)

Claro que a roqueira de cabelos vermelhos primeiro terminou seu show e depois foi notificada e encaminhada a Delegacia local. Na época, o delegado Leoginis Correa revelou que os policiais comunicaram à cantora que ela precisava ir à delegacia prestar esclarecimentos e com a negativa recebeu voz de prisão. "Ela alegou emoção por ser seu último show e por isso se exaltou. Foi feito um termo circunstanciado, ela foi liberada e vai responder às acusações", destacou o delegado na época.

VEJA MAIS