Rita Lee lança novos livros infantis

Rita Lee lançou mais dois volumes da série Dr. Alex: 'Dr. Alex e os Reis de Angra' e 'Dr. Alex e o Phantom'. "São as aventuras do ratinho Alex, um pacifista que defende a natureza, animais, todos os seres vivos", diz Rita.

Os títulos saem pela Globinho, selo de literatura infanto-juvenil da Globo Livros. A autora - que desde sempre lutou pela causa animal e ambiental - lançou a coleção entre 1986 e 1992. Dr. Alex e os Reis de Angra e Dr. Alex e o Phantom completam a série que ganhou novas ilustrações e texto revisitado pela autora.

Em Dr. Alex e os Reis de Angra Rita conta a história da princesa Angra, que foi sequestrada por malvados que querem acabar com a natureza e construir perigosas usinas nucleares em seu reino.

O ratinho Alex e seus amigos telepáticos entram em mais uma aventura para impedir que o pior aconteça. A ilustração é do artista visual pernambucano Quihoma Isaac, que também assinou outro volume da série, o Dr. Alex na Amazônia.

O último título lançado pela série, em 1992, Dr. Alex e o Oráculo de Quartz ganhou novo nome: Dr. Alex e o Phantom. Nesta história, Rita conta mais uma aventura do ratinho Alex em busca do cristal Phantom: um cristal mágico, único no mundo, que some antes de chegar a uma exposição no Museu de Pedras Preciosas Brasileiras.

Dr. Alex, vovó Ritinha e os amigos telepáticos partem nesta busca e contam também com a ajuda especial dos primos das estrelas. O designer Guilherme Francini - que também ilustrou Amiga Ursa e Dr. Alex - assina a ilustração desta edição.

O livro vai surpreender os fãs com o olhar da artista para a obra, que além do novo título, inclui também a participação da Vovó Ritinha na história - personagem de Rita Lee.

"Uma vez, adotei um ratinho lindo. Papo vai, papo vem, ele me contou toda a sua história. E me disse que já havia sido gente! E mais: que se transformou em um rato para defender os bichos e a natureza. Gostei tanto que vou contar para vocês as aventuras de Alex.", diz Rita Lee para os pequenos.

Completam a série os livros: Dr. Alex e Dr. Alex na Amazônia. Toda a série possui textos revisitados pela autora e novo projeto gráfico.