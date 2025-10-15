Rima Santarém 2025 começa nesta quinta-feira (16) com programação de batalhas, dança e música

A 3ª edição do Rima Santarém, que busca fortalecer a expressão artística do Hip-Hop no Pará, começa nesta quinta-feira (16) e está com uma programação repleta de atividades para o público. Este ano, o projeto ganha formato independente e amplia sua atuação para além do oeste do estado, com iniciativas também nos municípios paraenses de Aveiro, Monte Alegre e Itaituba, que sediaram seletivas para definir os MC’s representantes de cada território. A grande final será realizado no sábado (18), na Praça do Mascotinho, na Orla de Santarém. O evento é aberto ao público.

VEJA MAIS

Segundo a coordenadora do projeto, Kau Silva, a proposta deste ano - intitulada ‘Edição 093’, em referência ao DDD da região - pretende promover o intercâmbio entre cidades do interior que compartilham desafios semelhantes no cenário cultural. “Muitos MC’s dessas localidades não têm oportunidade de se apresentar fora de suas cidades. Levar o ‘Rima’ para esses lugares é uma forma de valorizar seus artistas e dar visibilidade ao que é produzido no interior”, explicou.

A programação, que se estende até o dia 18, combina batalhas de rima, oficinas, rodas de conversa, apresentações musicais e dança. Em Santarém, foram realizadas cinco seletivas locais: Batalha da SS, Batalha do Operário, Batalha da Trincheira, Batalha da Quebra e a Seletiva de Cotas Afirmativas, voltada a mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Oito finalistas disputarão prêmios em dinheiro na etapa final.

A abertura, no dia 16 de outubro, será marcada por uma ‘Oficina de Danças Urbanas’ ministrada pelo bailarino e coreógrafo Hian Maniva. No dia 17, o Teatro Victória recebe a roda de conversa ‘Os desafios da cena do hip hop na Amazônia’, com a presença de Daniel Noel (Cufa Pará), Priscila Castro (Secult), Raphael Ribeiro (Comitê de Cultura), Kaipora (MC e produtora), Kau Silva e Mão no Bolso MC, campeão estadual do Duelo de MCs 2024.

Já no sábado (18), a Praça do Mascotinho será tomada pela energia das batalhas e apresentações de dança. O evento contará com o som da DJ Allana, disputas de Allstyle, performances musicais e o ponto alto da programação: a Batalha de Rima, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Rima Santarém no YouTube.

De acordo com Kau Silva, a edição de 2025 reforça o compromisso do projeto com a inclusão e a diversidade. Ela destaca que o evento busca garantir acessibilidade e representatividade tanto na equipe organizadora quanto nas seletivas.

“O ‘Rima’ sempre se preocupou em ser um espaço inclusivo. Trabalhamos com uma equipe formada por mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+ e PCDs, e escolhemos locais acessíveis, com rampas, piso tátil e intérprete de Libras”, afirmou.

A organizadora também destacou que o evento é relevante por dar protagonismo a artistas que permanecem muitas vezes invisíveis. “O ‘Rima’ permite que esses artistas encontrem na arte a esperança de viver dela e de serem protagonistas de sua própria história, mesmo enquanto artistas periféricos ou marginalizados”, explicou.

Ela acrescentou que o projeto busca levar a cultura a lugares onde normalmente não chega, conectando o centro da cidade à periferia. “Nosso objetivo é mostrar que o Hip-Hop é arte e que essa arte pode ser valorizada de forma clara e bonita, oferecendo oportunidades semelhantes às de outros segmentos artísticos”, afirmou Kau. A iniciativa foi aprovada no Edital Criação da Lei Aldir Blanc.