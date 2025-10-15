Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rima Santarém 2025 começa nesta quinta-feira (16) com programação de batalhas, dança e música

Grande final acontece no sábado (18), na Praça do Mascotinho, com transmissão ao vivo pelo YouTube

Amanda Martins
fonte

Festival Rima Santarém 2025 reúne batalhas de rima, oficinas e apresentações até sábado (Divulgação)

A 3ª edição do Rima Santarém, que busca fortalecer a expressão artística do Hip-Hop no Pará, começa nesta quinta-feira (16) e está com uma programação repleta de atividades para o público. Este ano, o projeto ganha formato independente e amplia sua atuação para além do oeste do estado, com iniciativas também nos municípios paraenses de Aveiro, Monte Alegre e Itaituba, que sediaram seletivas para definir os MC’s representantes de cada território. A grande final será realizado no sábado (18), na Praça do Mascotinho, na Orla de Santarém. O evento é aberto ao público.

VEJA MAIS

image Festival ‘Na Rua’ leva grafite, hip hop e shows gratuitos a Canaã dos Carajás e Parauapebas
Outro destaque é a criação do Museu Na Rua, com totens grafitados que ficarão como legado artístico e cultural

image Conheça as regras do breaking e saiba como é avaliação de cada atleta nas Olimpíadas
Breaking é um estilo de dança urbana semelhante ao hip-hop. Brasil não se classificou e ficou de fora da modalidade nos Jogos Olímpicos

image Rapper paraense lançará música que aborda relacionamento tóxico
'Pane de Amor' é o novo single de PA Rapper, que integra o álbum ONA (O Ninja Atemporal).

Segundo a coordenadora do projeto, Kau Silva, a proposta deste ano - intitulada ‘Edição 093’, em referência ao DDD da região - pretende promover o intercâmbio entre cidades do interior que compartilham desafios semelhantes no cenário cultural. “Muitos MC’s dessas localidades não têm oportunidade de se apresentar fora de suas cidades. Levar o ‘Rima’ para esses lugares é uma forma de valorizar seus artistas e dar visibilidade ao que é produzido no interior”, explicou.

A programação, que se estende até o dia 18, combina batalhas de rima, oficinas, rodas de conversa, apresentações musicais e dança. Em Santarém, foram realizadas cinco seletivas locais: Batalha da SS, Batalha do Operário, Batalha da Trincheira, Batalha da Quebra e a Seletiva de Cotas Afirmativas, voltada a mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Oito finalistas disputarão prêmios em dinheiro na etapa final.

A abertura, no dia 16 de outubro, será marcada por uma ‘Oficina de Danças Urbanas’ ministrada pelo bailarino e coreógrafo Hian Maniva. No dia 17, o Teatro Victória recebe a roda de conversa ‘Os desafios da cena do hip hop na Amazônia’, com a presença de Daniel Noel (Cufa Pará), Priscila Castro (Secult), Raphael Ribeiro (Comitê de Cultura), Kaipora (MC e produtora), Kau Silva e Mão no Bolso MC, campeão estadual do Duelo de MCs 2024.

Já no sábado (18), a Praça do Mascotinho será tomada pela energia das batalhas e apresentações de dança. O evento contará com o som da DJ Allana, disputas de Allstyle, performances musicais e o ponto alto da programação: a Batalha de Rima, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Rima Santarém no YouTube.

De acordo com Kau Silva, a edição de 2025 reforça o compromisso do projeto com a inclusão e a diversidade. Ela destaca que o evento busca garantir acessibilidade e representatividade tanto na equipe organizadora quanto nas seletivas. 

“O ‘Rima’ sempre se preocupou em ser um espaço inclusivo. Trabalhamos com uma equipe formada por mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+ e PCDs, e escolhemos locais acessíveis, com rampas, piso tátil e intérprete de Libras”, afirmou.

A organizadora também destacou que o evento é relevante por dar protagonismo a artistas que permanecem muitas vezes invisíveis. “O ‘Rima’ permite que esses artistas encontrem na arte a esperança de viver dela e de serem protagonistas de sua própria história, mesmo enquanto artistas periféricos ou marginalizados”, explicou.

Ela acrescentou que o projeto busca levar a cultura a lugares onde normalmente não chega, conectando o centro da cidade à periferia. “Nosso objetivo é mostrar que o Hip-Hop é arte e que essa arte pode ser valorizada de forma clara e bonita, oferecendo oportunidades semelhantes às de outros segmentos artísticos”, afirmou Kau. A iniciativa foi aprovada no Edital Criação da Lei Aldir Blanc. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rima Santarém 2025 começa nesta quinta-feira (16) com programação de batalhas, dança e música

Rima Santarém

cultura

santarém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTA AO PÚBLICO

Exposição 'Linhas' revela olhares bordados sobre a Amazônia

Ao longo de outubro, mostra reúne bordados manuais de 12 artistas que retratam, com sensibilidade e criatividade, as paisagens e símbolos da Amazônia.

14.10.25 21h43

BRINCADEIRA

Linn vira 'madrinha' de 'bebês' de Leona Vingativa durante chá de revelação no Combu; entenda

A influencer celebrou mais um mês de sua “gravidez” em uma festa repleta de humor

13.10.25 21h04

FAMOSOS

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

O anúncio da novidade foi feita nas redes sociais de Alaine Marie Scott, filha mais velha do artista

13.10.25 20h29

CURTIÇÃO 💃

VÍDEO: Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

BELÉM

Gilberto Gil é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor, o line-up é formado por Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin, vocalista do Coldplay

15.10.25 9h00

Pé quente?

Alane Dias e Francisco Gil assistem clássico Re-Pa e comemoram vitória do Leão no Mangueirão

Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)

14.10.25 21h32

GLOBAL CITIZEN: AMAZÔNIA

Global Citizen Festival: como conseguir ingressos gratuitos para shows em Belém?

Entre as atrações do evento está Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A programação ocorre no dia 01 de novembro de 2025

30.04.25 14h51

STREAMING

Gostou de Round 6? Confira 3 doramas parecidos para assistir agora na Netflix

Série se tornou um fenômeno global e fãs procuram outras séries com jogos de sobrevivência e adrenalina

14.10.25 23h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda