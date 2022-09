Rihanna é confirmada como atração no show do intervalo do Super Bowl

O principal evento que mescla esporte e entretenimento anunciou atração para 2023. O show do intervalo do Super Bowl, a final da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, será comandada pela cantora Rihanna, uma das maiores artistas pop do mundo.

Os rumores sobre atração do 'Halftime' movimentaram a semana. Outros nomes, como da cantora Taylor Swift, foram especulados. Rihanna, porém, confirmou que estará de volta aos palcos nos 15 minutos de maior audiência na TV norte-americana, no ano que vem. A morena publicou no Instagram uma bola de futebol americano. Na sequência, a própria NFL confirmou.

Vários nomes da música global fizeram shows históricos no evento, como Bruno Mars, Coldplay, Shakira e outros.

O último disco de Rihanna, "ANTI", foi lançado em 2016.