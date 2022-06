Vovó de 74 anos viraliza ao ir para balada e dançar Rihanna: 'Gosto de me divertir'; vídeo

A aposentada Iraceli Comerlato, de 74 anos, viralizou nas redes sociais nos últimos dias ao ser flagrada em uma festa em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, ao lado dos netos Thales e Pedro. No registro, a vovó aparece curtindo a noite ao som de "Bitch, Better Have My Money", da Rihanna, em meio a um grupo de jovens. A balada ocorreu no sábado (04) e Iracele recebeu o convite após um jantar em família.

A saída da avó para a casa noturna foi incentivada pelos netos e amigos dos netos. "Eles começaram a convidar a vó, que no começo não tinha aceitado. Eles foram convencendo ela. A ideia era que a gente fosse até o local só tomar uma cerveja e depois voltar para casa. No fim, ela acabou entrando na festa e sendo tietada", relatou o um dos jovens.

Idosa aproveitou até às 3h

Uma das preocupações da idosa ao ir para o evento era a duração, já que domingo de manhã tinha jogo do seu time do coração, o Juventude. Porém, a experiência foi tão boa que a avó quase esqueceu de voltar para casa. "Eu sou bem juventidista, não perco um jogo. Só que estava tão bom lá na festa que nós ficamos até 3h", destacou a baladeira.

Iracele contou ainda que gosta muito de dançar, tomar cerveja para alegrar, ir a praia e ver futebol. "Onde me convidam eu vou. Durante o dia, limpo a casa, mas também tem os momentos em que fico olhando as mensagens no celular, mexendo nas redes sociais", revelou.

