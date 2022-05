Katy Perry parabeniza a amiga Rihanna pelo nascimento do filho: 'sei que ela está maravilhada agora'

Em entrevista ao Entertainment Tonight, a jurada Katy Perry, no tapete vermelho do “American Idol”, mandou suas felicitações para sua amiga Rihanna, que deu à luz ao seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky no último dia 13 de maio.



Questionada se teria algum conselho para a nova mamãe, Katy disse: “Eu não tenho nenhum conselho, só tenho os meus parabéns. É a melhor decisão que eu já fui capaz de tomar e eu sei que ela está maravilhada agora. Parabéns, Garota”.