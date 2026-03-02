Revelação de Joélly, fuga de Samira, descoberta de Bagdá: as reviravoltas em 'Três Graças'

O desaparecimento da filha recém-nascida leva Joélly (Alana Cabral) e Raul (Paulo Mendes) a assumirem o que vinham escondendo. Os dois revelam a Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) que fizeram um acordo com Samira envolvendo a criança. A notícia provoca uma reação imediata na família e muda a relação entre eles.

Ao mesmo tempo, Joélly tenta encontrar uma forma de recuperar a filha. Paulinho (Romulo Estrela) alerta que Raul pode ser responsabilizado judicialmente pela participação no crime, o que aumenta a pressão sobre o casal.

VEJA MAIS

Samira deixa o País após ordem de prisão

A Justiça autoriza a prisão de Samira (Fernanda Vasconcellos), e a decisão altera seus planos. Orientada por Ferette (Murilo Benício), ela decide sair do Brasil antes de ser detida. A vilã comunica a Edilberto (Júlio Rocha) que ficará fora por um tempo, mas mantém contato com Raul e chega a ameaçar Joélly.

No aeroporto, Samira pede que Raul vá encontrá-la. Pouco depois, Gerluce informa que ela conseguiu embarcar. A movimentação também provoca conflitos paralelos, discussões entre Samira e Edilberto, tentativas frustradas de encontrá-la e novas desconfianças dentro do grupo.

Bagdá descobre a verdade sobre As Três Graças

Bagdá (Xamã) passa a ter informações sobre a localização da estátua. A descoberta coloca Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) em posição delicada.

Ele confronta os dois e deixa claro que sabe o que aconteceu com a obra. A revelação obriga outros personagens a reorganizarem estratégias e esconderem informações, principalmente em relação à casa de farinha.

Novos problemas atingem personagens centrais

Ferette amplia sua atuação e manda preparar um dossiê contra Rogério (Eduardo Moscovis). Ele também determina que Vicente (Marcello Escorelé) ataque Paulinho, aumentando o risco para o personagem.

Já na Chacrinha, Viviane (Gabriela Loran) recebe flores de um admirador anônimo, enquanto denúncias sobre uma fábrica clandestina de medicamentos chegam à delegacia de Jairo (André Mattos). Em outra frente, Bagdá continua pressionando quem está envolvido com a estátua.