Viviane é presa e Joélly e Bagdá se unem em funeral de Jorginho: reviravoltas em 'Três Graças'

Os novos capítulos de Três Graças emendam uma série de reviravoltas. Nas cenas que foram ao ar no capítulo de terça-feira, 24, Joélly (Alana Cabral) deu à luz em uma clínica clandestina para onde Samira (Fernanda Vasconcellos) a levou. Depois, dopada, Joélly viu a bebê ser levada pela vilã, sem poder segurá-la nos braços.

Enquanto isso, Jorginho (Juliano Cazarré) fazia de tudo para salvar Joélly, mas acabou morto por Samira, que injetou um líquido letal no pescoço dele.

Velório de Jorginho

Nos próximos capítulos da novela, Joélly será deixada na porta de um hospital, e então encontrada por Gerluce (Sophie Charlotte). Enquanto isso, Samira entrega a recém-nascida para Lena e Herculano, orientando que eles saiam de casa por alguns dias. Mais para frente, ainda nesta semana, os personagens descobrirão que o casal saiu do País.

A novela também mostrará um encontro comovente entre Joélly e Bagdá (Xamã) no funeral de Jorginho. Ela, a filha biológica que não pôde passar muito tempo com ele, cairá em prantos pelo destino do pai que tentou salvá-la; e o traficante, também abalado, que tinha Jorginho como seu pai de criação. Eles vão se consolar durante a despedida e compartilhar a dor.

O velório será na igreja do pastor Albérico (Enrique Diaz), onde o corpo terá sido desovado após o assassinato. O clima de despedida será também de revolta: Gerluce vai jurar vingança e, Bagdá, prometer que a morte do pai não ficará impune.

Prisão de Viviane

Outro destaque da atual fase da trama será prisão de Viviane (Gabriela Loran). Ao ter acesso a imagens de Viviane destruindo a Casa de Farinha ao lado de Leonardo (Pedro Novaes), Ferette (Murilo Benício) comenta com seu capanga que provará que Rogério (Eduardo Moscovis) era o chefe do esquema dos remédios falsos.

Assim, a farmacêutica logo se tornará alvo de um plano de Ferette, segundo informações do O Globo. Para proteger seus próprios interesses, o empresário forjará provas e as esconderá na casa da Viviane. A polícia vai encontrar o material durante uma operação, levando à prisão dela.

Revoltado, Leonardo vai confrontar Ferette e acusá-lo pela armação, afirmando que ele pagará caro pelo que fez. Enquanto isso, a equipe formada por Paulinho (Rômulo Estrela), Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e o delegado Jairo (André Mattos) analisam o caso com cautela e percebem inconsistências, concluindo que tudo pode ser uma armação do empresário.

Arminda trai Ferette

Em cenas que devem ir ao ar em 19 de março, outra reviravolta: o paradeiro da escultura das Três Graças ganhará um novo desdobramento quando a delegada Marise (Aline Fanju) convocar Ferette e Arminda (Grazi Massafera) para mostrar uma prova incontestável - uma foto de Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) com a obra roubada no ferro-velho.

A vilã vai fingir que não conhece Joaquim, salvando a vida do pai de Gerluce. Além de mentir em frente à delegada, Arminda passará a agir nas sombras para proteger Joaquim da ira de Ferette e também para recuperar a estátua. Em um telefonema ao ex-amante, ela avisará que Ferette já sabe onde a estátua está e pretende recuperá-la custe o que custar.