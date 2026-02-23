Suzane von Richthofen da novela? Personagem de Três Graças vai revelar que matou os próprios pais

Uma das histórias de crimes reais mais conhecidas no Brasil é a de Suzane von Richthofen, que foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão após ser mandante do assassinato dos próprios pais, Marísia e Manfred, no dia 31 de outubro de 2002. No mundo da ficção, a personagem Lucélia, interpretada por Daphne Bozask, revelará a Bagdá (Xamã) que também assassinou os próprios pais de maneira fria e cruel em "Três Graças".

A revelação acontecerá em um momento íntimo do casal, enquanto os dois estarão tomando banho em uma banheira no esconderijo do chefão do tráfico Bagdá. Enquanto estaria tentando convencer o criminoso a não deixar o mundo do tráfico, Lucélia se sentirá à vontade para revelar ao seu amado a verdade sobre o seu passado: que assassinou os pais de forma calculada e prática para benefício pessoal financeiro.

Além disso, Lucélia ainda ressaltará que cometeu o crime porque sempre teve muita ambição e, naquela época, já possuía um grande desejo por ascensão financeira. A personagem admitirá, inclusive, que também procurava se aproximar de parentes ricos para alcançar seus propósitos.

O chefão do tráfico não gostará de saber da revelação de Lucélia

Ao ouvir a revelação de Lucélia, o personagem Bagdá ficará bastante abalado em saber que Lucélia teve coragem de matar os próprios pais biológicos e, o pior de tudo, não sentir nenhum ressentimento. Embora o criminoso esteja acostumado com a violência do mundo, ele sente que existe uma linha moral que separa conflitos do crime organizado de laços familiares e que a personagem teria "passado dos limites".

Com a confissão de Lucélia, Bagdá ficará visivelmente desconcertado e decidirá se afastar imediatamente dela, fazendo com que os dois terminem a relação que mal haviam começado na novela. Essa reviravolta em "Três Graças", marcará o momento em que Lucélia passará a ser vista não apenas como uma mulher mentirosa e dissimulada, mas também como uma assassina que é capaz de fazer tudo por dinheiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)