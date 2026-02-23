Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela chevron right

Suzane von Richthofen da novela? Personagem de Três Graças vai revelar que matou os próprios pais

A personagem admitirá que cometeu os assassinatos devido ao seu desejo por ascensão financeira

Victoria Rodrigues
fonte

Nos próximos capítulos, Lucélia vai revelar que matou os próprios pais. (Foto: Reprodução/ Internet | TV Globo)

Uma das histórias de crimes reais mais conhecidas no Brasil é a de Suzane von Richthofen, que foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão após ser mandante do assassinato dos próprios pais, Marísia e Manfred, no dia 31 de outubro de 2002. No mundo da ficção, a personagem Lucélia, interpretada por Daphne Bozask, revelará a Bagdá (Xamã) que também assassinou os próprios pais de maneira fria e cruel em "Três Graças".

A revelação acontecerá em um momento íntimo do casal, enquanto os dois estarão tomando banho em uma banheira no esconderijo do chefão do tráfico Bagdá. Enquanto estaria tentando convencer o criminoso a não deixar o mundo do tráfico, Lucélia se sentirá à vontade para revelar ao seu amado a verdade sobre o seu passado: que assassinou os pais de forma calculada e prática para benefício pessoal financeiro.

Além disso, Lucélia ainda ressaltará que cometeu o crime porque sempre teve muita ambição e, naquela época, já possuía um grande desejo por ascensão financeira. A personagem admitirá, inclusive, que também procurava se aproximar de parentes ricos para alcançar seus propósitos.

VEJA MAIS

image Belo revela bastidores da cena do beijo com Viviane Araújo em Três Graças: 'Química verdadeira'
Sem querer dar spoilers sobre a cena, Belo revelou que considera a sequência "muito bonita"

image A arte imita a vida? Confira semelhanças na história de Belo e Viviane Araújo em Três Graças
Escalados como Misael e Consuelo, ex-casal revive na ficção situações semelhantes às vividas fora das telas

image Crô e Téo Pereira voltam às novelas e reforçam aposta na nostalgia em 'Três Graças'
A estratégia é clara: usar personagens já consagrados para acelerar conflitos, criar ruído dramático e ativar a memória afetiva do público

O chefão do tráfico não gostará de saber da revelação de Lucélia

Ao ouvir a revelação de Lucélia, o personagem Bagdá ficará bastante abalado em saber que Lucélia teve coragem de matar os próprios pais biológicos e, o pior de tudo, não sentir nenhum ressentimento. Embora o criminoso esteja acostumado com a violência do mundo, ele sente que existe uma linha moral que separa conflitos do crime organizado de laços familiares e que a personagem teria "passado dos limites".

Com a confissão de Lucélia, Bagdá ficará visivelmente desconcertado e decidirá se afastar imediatamente dela, fazendo com que os dois terminem a relação que mal haviam começado na novela. Essa reviravolta em "Três Graças", marcará o momento em que Lucélia passará a ser vista não apenas como uma mulher mentirosa e dissimulada, mas também como uma assassina que é capaz de fazer tudo por dinheiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela

três graças

suzane von richthofen

lucélia

bagdá
Novela
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

VALE A PENA VER DE NOVO

Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo

Sucesso de audiência em 2012, a folhetim volta animar e encher de emoção às tardes dos brasileiros

23.02.26 14h40

LETRA

Confira os sambas-enredo que guiarão o desfile oficial na Aldeia Amazônica em 2026

As escolas de samba do grupo Especial de Belém desfilam em dois dias, a apuração das notas será no dia 1º de março

23.02.26 12h03

CONVIDADOS

Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém

Entre os famosos, estará Layane Santos, a Rainha das Rainhas 2026, ao lado das princesas

23.02.26 11h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

SAIBA QUEM É

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

Nome do ex-político mineiro virou alvo de discussão após confronto entre Ana Paula e Alberto Cowboy no reality

23.02.26 7h56

TRETA

Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26

Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

23.02.26 7h29

MENSAGEM

VÍDEO: pai de Ana Paula Renault manda recado para filha após confusão no BBB 26

Veterana se exaltou com Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira (23); Gerardo Renault tranquiliza filha e reforça torcida

23.02.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda