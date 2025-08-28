Capa Jornal Amazônia
Residências artísticas em Belém unem arte e tecnologia antes da COP 30

ZU-UK lança os projetos ZAPLAB e DRIFT, que terão resultados apresentados durante a Conferência do Clima na capital paraense

O Liberal
fonte

As experiências utilizam metodologias inspiradas em jogos imersivos. (Divulgação)

A companhia anglo-brasileira ZU-UK promove duas residências artísticas inéditas em Belém, às vésperas da COP 30. As experiências, chamadas ZAPLAB e DRIFT, combinam arte, tecnologia e práticas imersivas. Os trabalhos desenvolvidos serão apresentados durante a Conferência do Clima, que acontece em novembro na capital paraense.

As inscrições, gratuitas e abertas até 2 de setembro, podem ser feitas pelos canais oficiais da companhia, como o perfil @IamZuuk no Instagram.

ZAPLAB será realizado pelo WhatsApp

A primeira ação acontece entre 20 e 24 de setembro de 2025, com a residência online ZAPLAB, conduzida integralmente pelo WhatsApp. Durante cinco dias, os participantes receberão mensagens, tarefas e provocações no aplicativo, transformando a comunicação digital cotidiana em espaço de experimentação artística e social. As inscrições estão abertas para artistas de todo o Brasil, mas, em caso de lotação, haverá prioridade para criadores paraenses.

Residência presencial DRIFT terá parceria com a UFPA

Já a imersão DRIFT será realizada em Belém entre 27 de outubro e 2 de novembro, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). A proposta é reunir artistas de diferentes áreas para desenvolver intervenções que dialoguem com temas como justiça climática, participação cidadã e convivência entre saberes diversos.

Segundo Jorge Lopes Ramos, cofundador da ZU-UK e professor da Universidade de Greenwich, o objetivo é fortalecer o protagonismo local. “Queremos oferecer plataformas para vozes e experiências específicas de quem vive em Belém, colocando as comunidades locais no centro das conversas sobre o clima”, afirmou.

Metodologias imersivas e rede internacional

As experiências utilizam metodologias inspiradas em jogos imersivos, como o LARP, voltados para processos de escuta, decisão e criação coletiva. As residências integram o projeto internacional Larpocracy, financiado pelo programa Horizonte Europa, com participação de sete instituições internacionais, entre elas as universidades de Uppsala (Suécia), Tampere (Finlândia) e Greenwich (Reino Unido). No Brasil, os coletivos Boi Voador, Confraria das Ideias, Coral Amarelo e NpLarp também estão envolvidos.

Com atuação entre Londres e Rio de Janeiro, a ZU-UK reúne artistas neurodivergentes e pessoas com deficiência, e é reconhecida por criar experiências que unem arte, tecnologia e educação de forma acessível e experimental.

COP 30

belém

zu-uk

zaplab

drift

residência artística

justiça climática

ufpa
Cultura
