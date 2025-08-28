Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Peça 'O Vendedor de Sonhos' chega a Belém em duas sessões

Sucesso de público e vista por mais de 300 mil pessoas, será apresentada no Teatro Resolve

O Liberal
fonte

Primeira adaptação oficial para o teatro da obra de Augusto Cury traz reflexão sobre superação e vida (Divulgação)

A peça 'O Vendedor de Sonhos' será apresentada em Belém neste fim de semana. Os espetáculos irão acontecer nos dias 30 e 31 de agosto, sábado e domingo, respectivamente, no Teatro Resolve, nas dependências do It Center, com horários distintos. Com autoria de Augusto Cury, o elenco é formado por Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco.

A trama conta a história do personagem Júlio César (Mateus Carrieri), que tenta interromper a sua vida, mas é impedido de cometer o ato por intermédio de um mendigo, o Mestre (Milton Levy), que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos, convidam Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça para a missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

A peça tem classificação de 10 anos.

VEJA MAIS

image Festival celebra cerâmica e carimbó no Marajó
Evento será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro e promete uma imersão na cultura e tradição da arte marajoara

image Os recifenses do Grupo Experimental apresentam 'Caosmose' em Belém
O novo espetáculo, que ocorre pela primeira vez na capital paraense, celebra os 30 anos do grupo

O livro 'O Vendedor de Sonhos' já foi traduzido para mais de 60 idiomas e também virou filme – e é a primeira obra de Augusto Cury (o psiquiatra mais lido no mundo atualmente) a receber uma adaptação para o teatro. 

“Ver os atores interpretando no palco os personagens que eu construí nas mais diversas situações estressantes em que eles passaram, levando o espectador a fazer uma viagem para dentro de si mesmo para encontrar o mais importante endereço que poucos encontram, o endereço em sua própria mente, é de fato um grande prazer”, conta Cury.

A ideia de transformar o livro 'O Vendedor de Sonhos' para o teatro nasceu durante a realização das palestras do Dr. Augusto Cury, com direção de Luciano Cardoso, com mais de 33 anos de experiência nos cenários musical e das artes. 

“Um dia, após uma palestra, o Augusto me disse que sonhava em ver a obra dele no cinema e me convidou para produzi-la. Eu vinha percebendo que estava em franca expansão a questão de as pessoas discutirem as suas emoções, em especial um tema muito delicado, que é a prevenção ao suicídio, infelizmente algo crescente em nossa sociedade. E sabendo da relação muito próxima de atores e plateia, o que poderia ser positivo para que tocasse as pessoas, como vem ocorrendo pelo Brasil afora e até no exterior, acreditamos. O retorno que todos nós recebemos e o impacto positivo que a obra gera, é realmente muito gratificante”.

Agende-se

Datas: 30 e 31 de agosto. 
Sessões: Sábado às 20h e Domingo às 19h.
Local: Teatro It Center - Av. Senador Lemos, 3153 - Sacramenta, Belém.
Ingressos: www.ingressomix.com ou na loja Brasil Cacau, no It Center.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

peça

O Vendedor de Sonhos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

espetáculo

Peça 'O Vendedor de Sonhos' chega a Belém em duas sessões

Sucesso de público e vista por mais de 300 mil pessoas, será apresentada no Teatro Resolve

28.08.25 10h53

PROGRAMAÇÃO

Festival celebra cerâmica e carimbó no Marajó

Evento será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro e promete uma imersão na cultura e tradição da arte marajoara

28.08.25 9h56

GRATUITO

Os recifenses do Grupo Experimental apresentam 'Caosmose' em Belém

O novo espetáculo, que ocorre pela primeira vez na capital paraense, celebra os 30 anos do grupo

28.08.25 9h32

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Junior Lima admite já ter feito parte de um trisal com a esposa: “Vivi bastante”

A revelação aconteceu durante sua participação no programa Lady Night

27.08.25 17h11

Na pele

'Pastora do Pix' chegou a fazer tatuagem em homenagem a Hytalo Santos: 'não vou mentir'

Ela revelou, também, que seu filho já se envolveu com uma das jovens que viviam na casa do influenciador

27.08.25 16h39

SERÁ?

Virginia Fonseca é flagrada com Duda Freire em momento íntimo e gera rumores de affair

Influenciadora apareceu recebendo “cheirinho no cangote” e seguidores levantaram suspeitas de romance

27.08.25 21h54

famosos

Wanessa Camargo desmente rumores de affair com ator e confirma relacionamento com Dado Dolabella

Artista revelou que mantinha relação discreta com Dolabella e explicou que colega da Dança dos Famosos apenas prestou suporte emocional.

28.08.25 8h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda