Peça 'O Vendedor de Sonhos' chega a Belém em duas sessões

A peça 'O Vendedor de Sonhos' será apresentada em Belém neste fim de semana. Os espetáculos irão acontecer nos dias 30 e 31 de agosto, sábado e domingo, respectivamente, no Teatro Resolve, nas dependências do It Center, com horários distintos. Com autoria de Augusto Cury, o elenco é formado por Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco.

A trama conta a história do personagem Júlio César (Mateus Carrieri), que tenta interromper a sua vida, mas é impedido de cometer o ato por intermédio de um mendigo, o Mestre (Milton Levy), que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos, convidam Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça para a missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

A peça tem classificação de 10 anos.

O livro 'O Vendedor de Sonhos' já foi traduzido para mais de 60 idiomas e também virou filme – e é a primeira obra de Augusto Cury (o psiquiatra mais lido no mundo atualmente) a receber uma adaptação para o teatro.

“Ver os atores interpretando no palco os personagens que eu construí nas mais diversas situações estressantes em que eles passaram, levando o espectador a fazer uma viagem para dentro de si mesmo para encontrar o mais importante endereço que poucos encontram, o endereço em sua própria mente, é de fato um grande prazer”, conta Cury.

A ideia de transformar o livro 'O Vendedor de Sonhos' para o teatro nasceu durante a realização das palestras do Dr. Augusto Cury, com direção de Luciano Cardoso, com mais de 33 anos de experiência nos cenários musical e das artes.

“Um dia, após uma palestra, o Augusto me disse que sonhava em ver a obra dele no cinema e me convidou para produzi-la. Eu vinha percebendo que estava em franca expansão a questão de as pessoas discutirem as suas emoções, em especial um tema muito delicado, que é a prevenção ao suicídio, infelizmente algo crescente em nossa sociedade. E sabendo da relação muito próxima de atores e plateia, o que poderia ser positivo para que tocasse as pessoas, como vem ocorrendo pelo Brasil afora e até no exterior, acreditamos. O retorno que todos nós recebemos e o impacto positivo que a obra gera, é realmente muito gratificante”.

Agende-se

Datas: 30 e 31 de agosto.

Sessões: Sábado às 20h e Domingo às 19h.

Local: Teatro It Center - Av. Senador Lemos, 3153 - Sacramenta, Belém.

Ingressos: www.ingressomix.com ou na loja Brasil Cacau, no It Center.