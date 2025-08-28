Os recifenses do Grupo Experimental apresentam 'Caosmose' em Belém

O Grupo Experimental, criado e dirigido por Mônica Lira, celebra seus 30 anos com turnê pela Região Norte, com uma das paradas será em Belém. O espetáculo “Caosmose”, tem sessões gratuitas nos dias 28, 29 e 30 de agosto, às 20h, no Porão - Teatro do Desassossego. No último dia, o espetáculo contará com audiodescrição para o público.

“Este trabalho vem repleto de significado, principalmente, por retratar não só um momento atual da arte e da dança em Recife, como unir e intercambiar realidades distintas, do próprio elenco e de todos os profissionais que integram a rede desse trabalho, que já se cruzou e atravessou diversas vezes. Somos corpos insistentes e resistentes à todas as adversidades. Na vida e na arte. E vamos contar e dividir um pouco das nossas histórias, que se entrelaçam com a história do grupo”, declarou Mônica Lira.

“Caosmose” fala sobre o estado das coisas, dos corpos, da desterritorialização e, a partir do encontro, provoca novas percepções e ocupações de territórios plurais e partilhados. O espetáculo traz a “desordem” como conceito norteador, e expõe a realidade caótica instalada neste tempo, e de uma forma sensível, e instigante, apresenta nossos caminhos de sobrevivência.

“Considero que a gente precisa fazer mais conexões entre Norte e Nordeste. A realidade nossa e estar fora desse circuito do Sudeste sempre foi um grande desafio para nós. E o Norte é uma região que eu tenho muita simpatia, gosto muito do povo, da cultura, acho que a gente tem forças que se complementam e que podem trazer a gente para um lugar de reflexão, de repensar as nossas permanências nessas regiões para valorizar mais as regiões e também os nossos próprios trabalhos. A gente escolheu viver nessas regiões - a gente poderia ter ido embora enquanto artista, como muitos vão, mas a gente resolveu ficar -, então vir ao Norte é também para fortalecer essa escolha de que a gente pode, sim, viver no lugar que a gente gosta e fazer ações que possam engrandecer a região”, avalia Mônica.

Além do espetáculo, o Grupo Experimental promove uma vivência artística na cidade, no dia 30 de agosto, das 10h às 13h, também no Teatro do Desassossego. As inscrições podem ser realizadas por e-mail (grupoexperimentalrecife@gmail.com), enviando uma mini-biografia e carta de intenção, até às 20h do dia 29/08, gratuitamente.

“Então, lá em Recife sempre teve festivais de dança, eu já conheço muita gente aqui de Belém, professores da universidade, alguns artistas. Dentro da própria UFBA, que fiz um mestrado, encontrei artistas daqui [de Belém] que estavam estudando lá. E há dez anos, em 2015, a gente fez uma circulação com um trabalho chamado ‘Breguetu’, que a gente veio aqui para Belém e também Manaus, como agora dessa vez. Nós fomos primeiro para Manaus e agora a gente está voltando aqui para Belém, e essa conexão nunca se perdeu. São pessoas que eu mantenho um vínculo. Ano passado eu fiz parte também de um primeiro encontro Norte e Nordeste promovido aqui pela ETDUFPA, o curso de Dança, através da professora Larissa Chaves, e eu conheci vários artistas da cidade, então isso tudo faz com que a gente queira voltar para fazer outras trocas, então estar aqui é muito significativo e importante para nós”, explica a diretora.

O projeto “Caosmose” tem incentivo do edital Funcultura Geral 2023/2024 e recebe produção local da coreógrafa paraense Waldete Brito.

Agende-se

Caosmose

Quando: quinta, sexta e sábado, sempre às 20h.

Onde: Teatro do Desassossego (Rua Dr. Malcher, 287, Cidade Velha - Belém - porão da Casa Teatro Cuíra).

Quanto: Gratuito.

Vivência

Quando: sábado, 30, das 10h às 13h.

Onde: Teatro do Desassossego (Rua Dr. Malcher, 287, Cidade Velha)

Inscrições por e-mail: grupoexperimentalrecife@gmail.com (enviar mini bio + carta de intenção), até às 20h do dia 29/08.

Quanto: Gratuito.